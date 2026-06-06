Kızını da yanına alan Kim Jong Un'dan dünyaya 10 bin tonluk gözdağı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkeye gerçekleştireceği kritik ziyaret öncesinde donanmanın güçlendirilmesi için dikkat çeken talimatlar verdi. Pyongyang yönetimi, askeri tarihinde bir ilke imza atarak 10 bin tonluk yeni bir savaş gemisi inşa etmeyi ve gelişmiş sualtı silah sistemleri geliştirmeyi planladığını duyurdu.

DONANMANIN MODERNİZASYONU İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yer alan habere göre Kim Jong Un, perşembe günü katıldığı askeri deniz tatbikatı sırasında donanmanın modernizasyonuna yönelik hedefleri açıkladı. Donanmanın gücünü artırmakta kararlı olan Kim, en yeni unsurlardan biri olan "Kang Kon" muhribi ile 5 bin tonluk "Choe Hyon" savaş gemisinin mümkün olan en kısa sürede aktif göreve alınması yönünde talimat verdi.

ASKERİ UZMANLARIN GÖZÜ BU PLANDA

Açıklamada askeri uzmanların en fazla dikkatini çeken detay, Kuzey Kore'nin ilk kez 10 bin tonluk bir savaş gemisi geliştirme planını kamuoyuna ilan etmesi oldu. Güney Kore merkezli analizlere göre, bu büyüklükte bir muhrip Kuzey Kore donanmasının şimdiye kadar sahip olduğu en büyük savaş platformlarından biri olmaya aday. Dev gemi planının yanı sıra, yeni nesil gizli sualtı silah sistemlerinin geliştirilmesine de vurgu yapıldı.

Tatbikat ve teftişler sırasında konuşan Kim Jong Un, ülkesinin olası bir nükleer çatışmaya karşı caydırıcılığını artırması gerektiğini belirtti. Deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesinin stratejik önemine değinen lider; kara, hava ve deniz unsurlarının tamamında çok daha güçlü bir askeri yapı kurulması için çağrıda bulundu.

KIZI DA PROTOKOLDEYDİ

Devlet medyasında yayımlanan fotoğraflarda, Kim Jong Un'a son dönemdeki resmi programlarda sık sık eşlik eden kızı Ju Ae'nin yine yanında yer aldığı görüldü. Uluslararası medya kuruluşları ve analistler, Ju Ae'nin bu denli önemli askeri etkinliklerde giderek daha görünür hale gelmesini, gelecekteki olası bir liderlik hazırlığının ve haleflik işaretinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Şİ CİNPİNG'İN TARİHİ ZİYARETİ ÖNCESİ GÜÇ GÖSTERİSİ

Uzmanlara göre Pyongyang yönetiminin donanma atağını bu dönemde açıklaması, pazartesi ve salı günleri Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi beklenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping öncesinde verilmiş güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Şi'nin ziyareti gerçekleştiği takdirde, Çin liderinin yaklaşık yedi yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçecek. Analistler, Kim Jong Un'un kritik görüşmeler öncesinde ülkesinin askeri kapasitesini ve nükleer caydırıcılık mesajlarını öne çıkararak masadaki diplomatik pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com