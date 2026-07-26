Haberler

Yargıtay, CHP kurultayının iptali kararını ön incelemeye aldı

Yargıtay, CHP kurultayının iptali kararını ön incelemeye aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbiren verdiği mutlak butlan kararını ön incelemeye aldı. Tetkik hakimi raporunu hazırlayacak, esasa ilişkin incelemenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor.

(ANKARA) - Yargıtay'a gönderilen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tedbiren verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce "ön inceleme"ye alındı. Tetkik hakimi, incelemesini tamamladıktan sonra raporunu heyete sunacak, heyetin esasa ilişkin incelemesinin, yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına ve iptaline, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da "karar kesinleşinceye kadar" tedbiren görev üstlenmelerine/göreve iade edilmelerine hükmetmişti.

Kararın temyiz edilmesi sonrası dosya, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan adli tatil öncesi, 17 Temmuz Cuma günü temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti.

DOSYA TETKİK HAKİMİNDE

Adli tatil olmasına rağmen süreçte dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri yapılabiliyor. Alınan bilgiye göre, bu kapsamda, Yargıtay'daki dosya durumu "kayıt aşamasında" iken "ön inceleme" olarak değişti. Böylelikle Yargıtay'daki süreç başladı.

Ön inceleme aşamasında, dosyanın teslim edileceği tetkik hakimi, nihai kararı verecek Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacağı raporunu hazırlamaya başlayacak.

Tetkik hakimi, incelemesini tamamlamasının ardından raporu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacak. Dosyanın esasa ilişkin incelemesinin, yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek

Kritik görev NATO'dan geldi! Türk F-16'lar alarm durumuna geçiyor
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişi silahla öldürüldü
Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü

Edirne’de skandal iddia: Yüzlercesi öldü
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı

ABD'yi sarsan uydu görüntüsü! Askeri üs dahil ne varsa kopyalamışlar
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti

Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi