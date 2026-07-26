Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı

İran basınından Mehr Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin Tahran’ın belirlediği Hürmüz rotasından ayrıldıktan sonra bölgede bulunan bir mayına çarptığı ve patlama meydana geldiği belirtildi.

ABD "OLABİLİR" DEMİŞTİ, İRAN DOĞRULAMAMIŞTI

Orta Doğu'daki İran-ABD gerginliği devam ederken İran medyası, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi. ABD, boğazın mayınlanmış olabileceğini bildirmiş ancak bu yönde kesin bir kanıt bulunmadığını ifade etmişti. İran ise, bölgeye deniz mayını döşediğini doğrulamamıştı.

BÖLGEDEDEKİ SON DURUM

ABD Başkanı Trump'ın, orduya "İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması" konusunda talimat verdiği iddiasının ardından Washington ile Tahran arasındaki temasların yoğunlaştığı öne sürülmüştü.

Arabulucu ülkeler Pakistan ile Katar tarafından sunulan ve kalıcı ateşkes ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için Washington ile Tahran'a son çatışmalar başlamadan önceki konumlarına dönmeleri çağrısında bulunan öneriye her iki tarafın da yanıt verdiğini bildiren kaynaklar, iki tarafın da son çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla diyalog ve diplomasiye olumlu yaklaştıklarını öne sürmüştü.

Saldırılara verilen aranın, kesintiye uğrayan müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin umutları artırdığı belirtildi.

TRUMP'IN TALİMATI

Hürmüz Boğazı çevresinde ateşkesin kırılganlığını koruduğunu, ihlal edilmesi veya çatışmaların yeniden alevlenmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirten kaynaklar, arabulucuların öncelikleri olan "ara süreci" sağlamlaştırmak ve gerilimi azaltmak amacıyla iki tarafla da sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Axios haber sitesine isimlerini paylaşmadan konuşan bilgi sahibi iki kaynak, dün Trump'ın, cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planını onaylamazken orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatını verdiğini iddia etmişti.

Kaynaklar, diğer yandan ABD ordusunun, "büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası dönüş için hala plan yapmaya" devam ettiğini de öne sürdü.

Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı emrini onaylamamasıyla, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bir görüşme için Tahran'a ulaşması, yaklaşık aynı saatlere denk gelmişti.

MÜZAKERE SÜRECİ NE ZAMAN SON BULDU?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ile Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı