'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürülmüştü; sanıkların yargılanmasına başlandı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek bıçaklanıp darbedilen Ergün Arslan'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada, istinafın bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamanın ilk duruşması yapıldı. Mahkeme, tutuklu sanık Süleyman D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Efe Hamza T.'nin ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkardı.

Olay, 3 Nisan 2022'de, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen Ergün Arslan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra dövülüp, yaralı halde sokaklarda gezdirilen Arslan, kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri belirleyip, gözaltına aldı. 6 şüpheliden Süleyman D., Efe Hamza T. ve Baran Eren tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken, kız çocuğu G.S. ile annesi N.S.'nin ifadesine başvuruldu. G.S.'ye Ergün Arslan'ın fotoğrafı gösterilip, fotoğrafını çeken kişi olup olmadığı soruldu. G.S., fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi. Yaralı halde gezdirilmesi görüntülere de yansıyan Ergün Arslan'ın otopsi raporunda, 'Koltuk altında bıçak yarası, her iki kalçada derin bıçak yarası, darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı, burunda, dudakta yoğun kanama, burunda aşırı morarma, sol diz altında yaralanmaya bağlı morarma ve kanama, vücutta aşırı yaygın kan bulaşması' ifadeleri yer aldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle 3'ü tutuklu, 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, tutuksuz 3 şüphelinin kendiliğinden gelişen olayda daha sonra fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtildi. Sanık Süleyman D.'nin elindeki bıçakla Ergün Arslan'ı bıçakladığı, diğer sanıkların da tekme ve tokat darbeleriyle Arslan'ı dövüp, öldürülmesine neden oldukları için 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. 5'i 18 yaşından küçük, 6 sanık için müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Efe Hamza T. da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İYİ HAL VE CEZA İNDİRİMİ

30 Nisan 2024'te görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Süleyman D. ile Baran Eren ve tutuksuz sanık Efe Hamza T. katıldı, diğer sanıklar Halil İbrahim P., Mehmet M. ve Süleyman B. ise yer almadı. Mahkeme, 6 sanığın da cinayet suçunu işledikleri yönünde mahkemede tam bir vicdani kanaat olduğunu belirterek tutuklu sanıklardan Baran Eren ve Süleyman D.'yi müebbet hapisle cezalandırdı. Ardından Baran Eren'in cezasını iyi hal indirimini düzenleyen 62'nci madde uyarınca 25 yıla indirdi. Tutuklu Süleyman D.'nin cezası da suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için 11 yıl 8 aya indirilerek 2'sinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz diğer 4 sanığa da 'Kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan, olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları için önce müebbet hapis verdi, ardından da cezalarını 10'ar yıl 5'er aya indirdi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Ailenin başvurusu üzerine karar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce yeniden incelendi. 29 Eylül 2025'te daire, dosya kapsamındaki Adli Tıp raporları ile görüntü inceleme tutanaklarını değerlendirerek, ölümün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesisi sonucu dış kanama nedeniyle meydana geldiğini, bıçaklama eyleminin suça sürüklenen çocuk Süleyman D. tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edildiğini belirtti. Daire, olayın ani geliştiği, diğer sanık ve suça sürüklenen çocukların bıçaklama eylemine iştirak ettiklerine ilişkin yeterli değerlendirme ve gerekçe bulunmadığı kanaatine vardı.

Bu gerekçelerle istinaf mahkemesi, sanık ve suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin ayrı ayrı bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Daire, sanık Baran Eren'in, tutuklu kaldığı süre ve bozma kararının içeriğini dikkate alarak başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse tahliyesine hükmetti. Suça sürüklenen çocuk Süleyman D. yönünden ise tutukluluğun devamına karar verildi.

SANIKLARIN YENİDEN YARGILANMALARI BAŞLADI, DURUŞMA ERTELENDİ

İstinaf kararının ardından sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Süleyman D., tutuksuz sanıklar Halil İbrahim P., Süleyman B. ve Mehmet M. hazır bulundu. Tutuksuz sanık Baran Eren Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Efe Hamza T. ise katılmadı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada, tüm sanıkların üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılması ve sanık S.D'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Tutuklu sanık Süleyman D., savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyesini istedi, tutuksuz sanıklar da beraat talebinde bulundu. Maktul Ergün Arslan'ın kardeşi Süleyman Arslan da sanıkların cezalandırılmasını istedi. Maktul Arslan'ın aile avukatı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti, sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesi ve beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Süleyman D.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Efe Hamza T. hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

'BUNLAR TOPLUM VİCDANINI YARALIYOR'

Ergün Arslan'ın kardeşi Süleyman Arslan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada sanıkların gereken cezayı almalarını isteyerek, "2022 Nisan ayında Anzele Parkı'nda yaşanan olayla ilgili duruşma gerçekleşti ve bu duruşma neticesinde bir karar çıktı. Bu karar da istinafa gitti. İstinaf bu kararı bozarak tekrar yargılanmasına karar verdi. Şimdi bu yargılanma sürecinin ilk duruşmasına geldik. Bu davada tek bir tutuklu var Süleyman D. Diğerleri ise tutuksuz yargılanıyorlar. Efe Hamza T., bu duruşmaya katılmadı. Aynı şekilde bu duruşma esnasında ise tekrardan kendi beraatlerini talep ediyorlardı. Efe Hamza T. ile ilgili ben şunu da diyeyim. Duruşma karara bağlandıktan bir hafta sonra Yenihal'de bir olaya karıştı. Yani bunlar tamamen toplumun vicdanını yaralayan durumlardı. Bu olay yetmezmiş gibi başka bir olaya karışmalar, adam yaralamalar… Aynı şekilde insanların içerisinde geziyorlar bunlar. Yani adaletten temennimiz inşallah cezayı alırlar. Çünkü bu tür insanların toplum içerisinde var olması tamamen zulüm ve işkencedir vatandaş için" dedi.