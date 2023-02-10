Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü

TÜRKİYE'yi sarsan iki deprem sonrasında, ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi.

TÜRKİYE'yi sarsan iki deprem sonrasında, ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntıyla büyük yıkımın yaşandığı 10 ildeki depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu. Bölgeye tüm Türkiye'den gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımlarının yanı sıra, binlerce gönüllü de enkaz kurtarma çalışmalarından diğer şehirlerden görev almak için akın ederken, diğer taraftan da birçok ev sahibi bölgedeki depremzedelerin konaklaması için evlerinin kapısını açıyor.

Ayrıca, birçok ilanda eşya, yakacak gibi destekler verilebileceği de belirtiliyor. Bazı ev sahipleri, daha önce 'Kiralık' olarak yayında olan ilanlarını, deprem nedeniyle depremzedelere ücretsiz vermek için kiralık durumunu askıya aldıklarını da belirtiyor.