Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’a çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediyeler hakkındaki davaların "siyasi değil, yolsuzluk davası" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Öncelik tutuksuz yargılama değil, ahlaki üstünlük" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"DAVALAR SİYASİ DEĞİL, YOLSUZLUK DAVASI"

Mustafa Balbay’ın, Ekrem İmamoğlu hakkında istenen ağır hapis cezaları, diplomanın iptal edilmesi ve tutuklama süreçlerini hatırlatarak "Bu davalara siyasi değil derseniz biz nasıl itiraz etmeyiz?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şoke eden bir yanıt geldi. Davaların hukuki nitelikte olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: