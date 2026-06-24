Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geldi. Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek, 3-1 kazandı.

BOSNA 3 GOLLE GÜLDÜ

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kerim Alajbegovic, 34. dakikada Sultan Al-Brake (K.K) ve 80. dakikada Ermin Mahmic kaydetti. Katar'ın tek golü 42. dakikada Hasan el-Heydus'tan geldi.

DZEKO 63 DAKİKA SAHADA KALDI

Bosna Hersek forması giyen 40 yaşındaki golcü oyuncu Edin Dzeko, mücadeleye 11'de başladı ve 63. dakikada oyundan alındı.

BOSNA HERSEK İSTEDİĞİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, puanını 4'e yükselterek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru almayı başardı. Grubu 1 puanla tamamlayan Katar ise turnuvaya veda etti.