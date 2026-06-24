Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles’ta ABD ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, son maçın 11'inden 5 ismi yedek kulübesine çekecek. Bu isimler Uğurcan Çakır, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu oldu.
FIFA 2026 Dünya Kupası’na erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu’ndaki son prestij maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 26 Haziran Cuma günü Los Angeles’ta turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.
MONTELLA'DAN 5 İSİM İÇİN KARAR
Gruptan çıkma şansını kaybeden Türkiye'de, teknik direktör Vincenzo Montella, ABD karşısında kadroda köklü bir revizyona giderek son maçın ilk 11'inden tam 5 ismi kulübeye çekecek. Montella'nın kulübeye çekeceği as oyuncular Uğurcan Çakır, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu oldu.
MONTELLA'NIN 36. MAÇI
Öte yandan Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 26’sı resmi, 9'u da özel olmak üzere 35 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Montella, milli takım ile çıkacağı 36. maçta galibiyet arayacak.