Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Abd Başkanı Donald Trump, Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin jet motoru ve F-35 savaş uçağı taleplerine yeşil ışık yaktı. Beyaz Saray Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Türkiye'nin ittifakın çok güçlü bir üyesi olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM"

Trump, Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak jet motorları için, " Ankara'nın istediği olacak." dedi. Kendisine yöneltilen " Türkiye, jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gideceksiniz?" sorusuna yanıt veren ABD Başkanı, "Evet, muhtemelen onları çok mutlu edecek bir şey yapacağım," diyerek onay sinyali verdi.

"ERDOĞAN OLMASA NATO ZİRVESİ'NE GİTMEZDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da övgüler dizen Trump şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’yi çok seviyor. Harika işler yapıyor. Saygın bir adam, saygın, büyük bir lider. Çok güçlü bir kişi, büyük bir askeri güce sahip. Benim de arkadaşım. Ona duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa Ankara’daki NATO Zirvesi’ne gitmezdim.

İnsanlar Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahip."

ABD-TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki jet motoru tedarik görüşmeleri, geçmişteki S-400 ve F-35 krizlerinin ardından son dönemde Trump yönetiminin hamleleriyle yeni ve hareketli bir faza girdi. Türkiye’nin yerli muharip uçağı KAAN gibi projelerle havacılık alanında attığı adımlar ve iki lider arasındaki doğrudan temaslar, ABD’nin Türkiye ile savunma ortaklığını yeniden canlandırma motivasyonunu artırıyor. Özetle, Washington yönetimi jet motoru satışı konusunda kararlı adımlar atsa da sürecin resmiyet kazanması için Kongre içerisindeki siyasi ve bürokratik engellerin tamamen aşılması gerekiyor.

NATO ZİRVESİ'NDE TRUMP İLE KRİTİK TEMAS

Öte yandan Türkiye'nin dış politika ajandasındaki en sıcak başlıklardan biri olan yaklaşan NATO Zirvesi'ne dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile beklenen görüşmeye dair sinyali verdi. Zirve marjında müttefik liderler arası diplomasinin yoğun geçmesi beklenirken, Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine, "Trump ile NATO Zirvesi'nde baş başa görüşme büyük ihtimalle olur" dedi.

Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

TRUMP'IN İKİNCİ BAŞKANLIK DÖNEMİNDE İLK TÜRKİYE ZİYARETİ

Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye katılacağını burada doğrulayarak, "Yakında Türkiye'ye gideceğim." demişti. Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.