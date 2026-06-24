8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

Uzun yıllardır oyunculuğa ara veren ve kendisini insani yardım projelerine adayan Gamze Özçelik, 8 yıl aradan sonra yeniden kamera karşısına geçti. TRT’nin dijital platformu tabii için çekilen "Operasyon Alesta" dizisiyle setlere dönen ünlü oyuncunun merakla beklenen ilk karesi paylaşıldı.

Bir dönemin en çok izlenen televizyon dizilerinin başrol oyuncularından olan, ancak radikal bir kararla kariyerini noktalayıp kurucusu olduğu dernekle mazlumlara umut olan Gamze Özçelik, oyunculuğa geri döndü. Sanat dünyasından uzak kaldığı dönemde sadece iyilik hareketleriyle gündeme gelen Özçelik, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni iddialı projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

DEV PROJEYE DEVLET DESTEĞİ

ÜS Yapım imzası taşıyan "Operasyon Alesta" dizisi, Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi desteğiyle çekiliyor. Dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından afiş çekimleri için stüdyoya girildi. Yapılan fotoğraf çekiminde, oyuncu kadrosunda yer alan Gamze Özçelik’in yıllar sonra sette çekilen ilk resmi karesi de kamuoyuna yansımış oldu.

AFRİKA’DA GÖREV YAPAN TÜRK MÜHENDİSİ CANLANDIRACAK

Gamze Özçelik’in gerçek hayatta yıllardır Afrika kıtasında yürüttüğü su kuyusu ve yardım faaliyetleri, yeni rolüne de ilham oldu. Başarılı oyuncu, dizide Afrika’da zorlu şartlar altında görev yapan "Zeynep" isimli bir Türk mühendise hayat verecek. Özçelik’in gerçek kimliğiyle büyük ölçüde örtüşen bu karakter, şimdiden hayranları arasında büyük merak ve heyecan uyandırdı.

YILDIZ KADRO BİR ARADA

Afiş çekimleri için bir araya gelen dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Gamze Özçelik'in yanı sıra; Onur Seyit Yaran, Cem Bender, Ersin Arıcı, Meltem Akçöl, Fırat Çelik, Aslıhan Güner ve Aras Şenol gibi televizyon dünyasının önemli isimleri yer alıyor. Türk televizyon tarihindeki en dikkat çekici geri dönüşlerden birine imza atan Özçelik'in performansı, şimdiden sezonun en çok konuşulacak başlıkları arasında yer alıyor.

Gamze Özçelik en son 2018 yılında TRT 1 dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare'de rol almıştı.