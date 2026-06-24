Haberler

İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı Haber Videosunu İzle
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın detaylarına Haberler.com ulaştı. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre yasa, infaz düzenlemelerini de içinde barındıracak. Yasa ile örgüt mensuplarına, Türkiye’ye geliş için ilk etapta üç aylık bir süre tanınacak. Eğer bu sürede örgütten gelişler olur ve devam edeceği görülürse süre uzatılacak. Örgütün işi uzatırsa devlet süreci sonlandıracak.

  • Çerçeve yasa, örgüt mensuplarına Türkiye'ye geliş için ilk etapta üç aylık süre tanıyor, süre uzatılabilecek veya devlet tarafından sonlandırılabilecek.
  • Cezası 10 yıla kadar olanlara 5 yıl, 10 yıldan fazla olanlara 10 yıl denetimli serbestlik öngörülüyor.
  • Teyit ve tespit işlemlerini Milli Güvenlik Kurulu yapacak, süreç üç yıl olarak planlanıyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde çalışmalar hızlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece ilişkin çerçeve yasanın önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini açıkladı. Çerçeve yasanın detaylarına Haberler.com ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacağını belirttiği çerçeve yasanın detaylarına Haberler.com ulaştı. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre çerçeve yasa, infaz düzenlemelerini de içinde barındıracak. Yasa ile örgüt mensuplarına, Türkiye’ye geliş için ilk etapta üç aylık bir süre tanınması öngörülüyor. Eğer bu sürede örgütten gelişler olur ve devam edeceği görülürse süre uzatılacak. Örgütün bu işi zamana yayma gibi bir davranışa girmesi durumunda da süreç devlet tarafından sonlandırılacak. Bu noktada örgüte müsamaha gösterilmeyecek.

10 YILA KADAR OLAN CEZALARA 5 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK

Yasada, infaz düzenlemeleri de yer alacak. Cezası 10 yıla kadar olan suçları işlemiş olanların beş yıl, 10 yıldan daha fazla ve ağır ceza gerektiren suçları işlemiş olan örgüt mensuplarının ise 10 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulması öngörülüyor. Bu sürelerin, yasa teklifinin Meclis’teki müzakereleri sırasında değiştirilebileceği belirtiliyor.

DAVALARA ANKARA’DA YETKİLENDİRİLMİŞ MAHKEMELER BAKACAK

Türkiye’ye gelecek olan örgüt mensupları Ankara’da yetkilendirilmiş mahkemelerde yargılanacaklar. Denetimli serbestlik süreleri boyunca da herhangi bir siyasi çalışmaya katılamayacakları gibi devletin belirlediği uyum programlarına zorunlu olarak devam edecekler. Eğer bu sürede özellikle örgütsel bir suç işlerlerse denetimli serbestlikleri iptal olacak ve tüm cezayı çekmek zorunda kalacaklar.

GELİŞLER SINIFLANDIRILACAK

İlk etapta, sadece örgüt bağlantısı bulunan ancak herhangi bir silahlı eyleme katılmamış olanların işlemleri gerçekleştirilecek. Kanlı eylemlere katılmış olan örgüt mensupları, ikinci etapta değerlendirmeye alınacak.

GÖVDE GÖSTERİSİNE İZİN VERİLMEYECEK

Örgütten gelişlerin toplu ve gövde gösterisi şeklinde olmayacağı, gelişlerin ayrı ayrı olacağı belirtiliyor.

ÜST YÖNETİCİLERE ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ DEVAM EDİYOR

Üst yönetimin Norveç, Finlandiya ve Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere gönderilmeleri üzerinde duruluyor.

YAKLAŞIK 21 BİN KİŞİLİK HAVUZ

Terör örgütü bünyesinde kaç kişinin yer aldığına ilişkin bilgiler de güvenlik birimlerince alındı. Örgüt bünyesinde Kuzey Irak, Suriye, Avrupa ve diğer ülkeler ile Türkiye’de cezaevinde bulunanlar ve illegal şekilde hayatını sürdürenler dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin kişinin olduğu tespiti yapıldı.

TEYİT VE TESPİTİ MİLLİ GÜVENLİK KURULU YAPACAK

AK Parti kurmaylarının üzerinde durduğu “teyit ve tespit” işlemlerinin nasıl yapılacağı da yasada detaylı şekilde yer alacak. Teyit ve tespiti Milli Güvenlik Kurulu(MGK) yapacak. Ayrıca sürecin işleyişini takip edecek olan izleme Komisyonunun sekretaryasını da MGK’daki ilgili birimler yürütecek. Adalet, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının konuyla ilgili ön çalışmayı yaptıkları öğrenildi.

YASAYA ÜÇ YILLIK SÜRE

Çerçeve yasada sürecin ne zaman sonuçlandırılacağına da yer verilecek. Bu süre üç yıl olarak öngörülüyor.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAYDIN AKDAĞ:

gerçek ilkeli dürüst sadakatli lider Selo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı

Evinin altı darphane gibi: 40 günde 216 bin lira kazandı
Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı

İran'a giden uçaklar, o Avrupa ülkesinden kalkmış
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu
Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler

8 kişinin can verdiği facia anbean kamerada