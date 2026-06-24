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5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni

5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
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Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği köpek saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini belirtti.

  • İçişleri Bakanlığı, Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un ölümüyle sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi.
  • Mülkiye müfettişi incelemesi, Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini ortaya koydu.
  • Belediyenin 'araç bulunmadığı' iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 yaşındaki Hamza Özsoy’un hayatını kaybetmesi, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise yaralanmasıyla sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin, yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir." denildi.

KÖPEK SALDIRISINDA BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ

Van’ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, yürütülen incelemeler sonucunda Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde yaşanan ve 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesi, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un ise yaralanmasıyla sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesi tamamlanmıştır.

"BELEDİYE SAHİPSİZ HAYVANLARI TOPLAMADI"

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde; Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenmiştir. Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür.

Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü "araç bulunmadığı" yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır.

İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Lan bu yavruya kıyılır mı be . İçim acıdı yeminle

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