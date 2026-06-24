Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken; milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. Yılın ilk 5 ayında kesinleşen yüzde 16,60'lık enflasyon oranının ardından, yeni maaşlar için 3 farklı senaryo öne çıkıyor. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni maaş tahminleri ve en düşük emekli aylığı düzenlemesinin detayları...

5 AYLIK ZAM GARANTİLENDİ

TÜİK verilerine göre, 2026 yılının ilk 5 ayında enflasyon yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16,60'lık zammı şimdiden garantiledi.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,05'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda yüzde 12,41'lik artışı cebe koydu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA "AK PARTİ" DÜZENLEMESİ

Kulislerden sızan bilgilere göre, halen 20 bin TL seviyesinde uygulanan en düşük emekli maaşının artırılması için Ankara'da hummalı bir çalışma yürütülüyor. AK Parti'nin, taban emekli aylığını yaklaşık 23 bin 500 TL seviyesine yükseltecek kanun teklifi hazırlığında olduğu belirtiliyor.

MAAŞLAR İÇİN MASADAKİ 3 FARKLI SENARYO

1. Senaryo: Enflasyon %18 Olursa (Piyasa Beklentisi)

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyonu yüzde 1,36 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 18 olacak.

Memur ve memur emeklisi zammı: %13,75

En düşük memur maaşı: ~70.400 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: ~31.600 TL

En düşük emekli maaşı: ~23.600 TL

2. Senaryo: Enflasyon %25'e Yükselirse (Yüksek Senaryo)

Haziran enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 25'i bulabileceği değerlendiriliyor.

Memur ve memur emeklisi zammı: %20,49

En düşük memur maaşı: ~74.600 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: ~33.500 TL

En düşük emekli maaşı: ~25.000 TL

3. Senaryo: Enflasyon %20 Olursa (Orta Yol/Uzman Öngörüsü)

Ekonomi yönetiminin ve uzmanların ağırlık verdiği orta senaryoda 6 aylık enflasyonun yüzde 20 civarında gelmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklisi zammı: %15,68

En düşük memur maaşı: ~71.600 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: ~32.100 TL

En düşük emekli maaşı: ~24.000 TL

MESLEK MESLEK YENİ MEMUR MAAŞLARI TAHMİN TABLOSU

Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre unvan unvan netleşen yeni maaş tablosu şu şekilde şekillendi:

Uzman Doktor (1/4): Mevcut maaşı 150.426 TL olan uzman doktorlar; %13,75 zamla 171.119 TL, %15,68 zamla 173.998 TL, %20,49 zamla ise 181.249 TL alacak.

Mevcut maaşı 150.426 TL olan uzman doktorlar; %13,75 zamla 171.119 TL, %15,68 zamla 173.998 TL, %20,49 zamla ise 181.249 TL alacak. Profesör (1/4): Mevcut maaşı 135.089 TL olan profesörler; %13,75 zamla 153.681 TL, %15,68 zamla 156.270 TL, %20,49 zamla ise 162.789 TL alacak.

Mevcut maaşı 135.089 TL olan profesörler; %13,75 zamla 153.681 TL, %15,68 zamla 156.270 TL, %20,49 zamla ise 162.789 TL alacak. Mühendis (1/4): Mevcut maaşı 96.211 TL olan mühendisler; %13,75 zamla 109.444 TL, %15,68 zamla 111.285 TL, %20,49 zamla ise 116.131 TL alacak.

Mevcut maaşı 96.211 TL olan mühendisler; %13,75 zamla 109.444 TL, %15,68 zamla 111.285 TL, %20,49 zamla ise 116.131 TL alacak. Şube Müdürü (Üniv. Mez. 1/4): Mevcut maaşı 94.384 TL olan şube müdürleri; %13,75 zamla 107.364 TL, %15,68 zamla 109.189 TL, %20,49 zamla ise 113.716 TL alacak.

Mevcut maaşı 94.384 TL olan şube müdürleri; %13,75 zamla 107.364 TL, %15,68 zamla 109.189 TL, %20,49 zamla ise 113.716 TL alacak. Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut maaşı 90.568 TL olan araştırma görevlileri; %13,75 zamla 103.021 TL, %15,68 zamla 104.757 TL, %20,49 zamla ise 109.120 TL alacak.

Mevcut maaşı 90.568 TL olan araştırma görevlileri; %13,75 zamla 103.021 TL, %15,68 zamla 104.757 TL, %20,49 zamla ise 109.120 TL alacak. Avukat: Mevcut maaşı 90.000 TL olan avukatlar; %13,75 zamla 102.375 TL, %15,68 zamla 104.100 TL, %20,49 zamla ise 108.450 TL alacak.

Mevcut maaşı 90.000 TL olan avukatlar; %13,75 zamla 102.375 TL, %15,68 zamla 104.100 TL, %20,49 zamla ise 108.450 TL alacak. Başkomiser (3/1): Mevcut maaşı 89.214 TL olan başkomiserler; %13,75 zamla 101.480 TL, %15,68 zamla 103.189 TL, %20,49 zamla ise 107.493 TL alacak.

Mevcut maaşı 89.214 TL olan başkomiserler; %13,75 zamla 101.480 TL, %15,68 zamla 103.189 TL, %20,49 zamla ise 107.493 TL alacak. Polis Memuru (8/1): Mevcut maaşı 81.617 TL olan polis memurları; %13,75 zamla 92.837 TL, %15,68 zamla 94.403 TL, %20,49 zamla ise 98.343 TL alacak.

Mevcut maaşı 81.617 TL olan polis memurları; %13,75 zamla 92.837 TL, %15,68 zamla 94.403 TL, %20,49 zamla ise 98.343 TL alacak. Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut maaşı 81.219 TL olan uzman öğretmenler; %13,75 zamla 92.388 TL, %15,68 zamla 93.946 TL, %20,49 zamla ise 97.862 TL alacak.

Mevcut maaşı 81.219 TL olan uzman öğretmenler; %13,75 zamla 92.388 TL, %15,68 zamla 93.946 TL, %20,49 zamla ise 97.862 TL alacak. Vaiz (1/4): Mevcut maaşı 76.653 TL olan vaizler; %13,75 zamla 87.200 TL, %15,68 zamla 88.667 TL, %20,49 zamla ise 92.361 TL alacak.

Mevcut maaşı 76.653 TL olan vaizler; %13,75 zamla 87.200 TL, %15,68 zamla 88.667 TL, %20,49 zamla ise 92.361 TL alacak. Hemşire (Üniv. Mez. 5/1): Mevcut maaşı 74.770 TL olan hemşireler; %13,75 zamla 85.047 TL, %15,68 zamla 86.481 TL, %20,49 zamla ise 90.085 TL alacak.

Mevcut maaşı 74.770 TL olan hemşireler; %13,75 zamla 85.047 TL, %15,68 zamla 86.481 TL, %20,49 zamla ise 90.085 TL alacak. Öğretmen (1/4): Mevcut maaşı 73.368 TL olan öğretmenler; %13,75 zamla 83.454 TL, %15,68 zamla 84.859 TL, %20,49 zamla ise 88.400 TL alacak.

Mevcut maaşı 73.368 TL olan öğretmenler; %13,75 zamla 83.454 TL, %15,68 zamla 84.859 TL, %20,49 zamla ise 88.400 TL alacak. Teknisyen (Lise Mez. 11/1): Mevcut maaşı 66.870 TL olan teknisyenler; %13,75 zamla 76.063 TL, %15,68 zamla 77.341 TL, %20,49 zamla ise 80.562 TL alacak.

Mevcut maaşı 66.870 TL olan teknisyenler; %13,75 zamla 76.063 TL, %15,68 zamla 77.341 TL, %20,49 zamla ise 80.562 TL alacak. Memur (Üniv. Mez. 9/1): Mevcut maaşı 64.397 TL olan memurlar; %13,75 zamla 73.251 TL, %15,68 zamla 74.481 TL, %20,49 zamla ise 77.586 TL alacak.

DÜĞÜM 3 TEMMUZ'DA ÇÖZÜLECEK

Tüm bu hesaplamaların kesinleşmesi için gözler TÜİK'in 3 Temmuz saat 10.00'da ilan edeceği haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanan veriyle birlikte ne kadar refah payı ekleneceği ve kesin zam oranları resmiyet kazanacak.