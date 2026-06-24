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Kütahya'da bir kadın, oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu

Kütahya'da bir kadın, oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu
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Kütahya'da 68 yaşındaki Hatice Alaçam, oğluyla yaşadığı evde yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Ö.Ö., annesinin ölümünü bildirmeyip cesediyle aynı evde yaşamaya devam etti. Oğul, rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye yatırıldı.

Kütahya'da 68 yaşındaki kadın, oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu.

Börekçiler Mahallesi Pınar Sokak'ta Hatice Alaçam ile oğlu Ö.Ö'nün (40) yaşadığı eve, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, yatağında hareketsiz bulunan Alaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, cesedi bozulmaya başlayan kadının yaklaşık 15 gün önce öldüğü değerlendirildi.

Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ö.Ö'nün ise rahatsızlığından dolayı dün hastaneye yattığı öğrenildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Alaçam'ın cesedi, otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, Ö.Ö'nün annesinin öldüğünü bildirmediği ve cesediyle aynı evde yaşadığı tahmin ediliyor.

Mahalle muhtarı İsmail Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve oğlunun sokakta çok fazla görülmediğini, kadının günler önce öldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
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