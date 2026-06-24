Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
Konya Akşahir Belediye Başkanı Nuri Köksal skandal bir paylaşımda bulundu. İlçeye yapılacak projelerle ilgili bilgi veren Köksal'ın paylaşımında bir parkta yere Türk bayrağı çizildiği, insanların da üzerine bastığı görüldü.
Konya’nın Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal’ın sosyal medya hesabından yaptığı projelerle ilgili paylaşımı tartışma yarattı. Paylaşılan görsellerde, ilçeye yapılacak bir park projesinin zeminine Türk bayrağı motifinin işlendiği görüldü.
SKANDAL PAYLAŞIM
Konuyla ilgili olarak sosyal medyada belediyeye yönelik eleştiriler hızla büyürken, tasarımdaki bu detayın düzeltilmesi istendi.
Köksal skandal paylaşımında şunları söyledi: "Akşehir kent belleğinin en önemli mekanlarından birisi yeni adı ve yepyeni görünümüyle büyük bir değişime hazırlanıyor. Mini anfiden, taç kapıya; cam mekandan mermer fıskiyeye kadar Akşehir'e çok prestijli yepyeni bir mekan geliyor. Sizce neresi ???"