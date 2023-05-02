Kılıçdaroğlu, Van'da 12 yıldır konteynerde yaşayan depremzede ailelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Van'da miting düzenleyen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 yıl önce meydana gelen Van depreminden bu yana konteynerlerde yaşayan 72 depremzede aileye söz verdi. Kılıçdaroğlu, "Geleceğim. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim. Onların bütün sorunlarını çözeceğim, o zaman onlardan helallik isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yıkıldı. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki 72 depremzede aile, aradan geçen zaman içerisinde konteynerlerde yaşamaya devam etti.

YILLARDIR KONTEYNERDE YAŞAYAN AİLELERİ HATIRLATTI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Van'da miting düzenledi. Vatandaşlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, 72 depremzede ailenin yaşadığı sıkıntıyı gündeme getirdi.

"BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİM"

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk olarak konteynerlerde yaşayan aileleri ziyaret edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, söz verdi. Kılıçdaroğlu, "Van'da 2011'de deprem oldu. Ben o depremde buraya geldim. Bir gecede burada kaldım. Ertesi gün depremzedelerle buluştum. 12 yıl geçti hala yüze yakın aile barakalarda oturuyor. Geçen hafta eşim geldi o ailelerle görüştü. Sitem ettiler haklı olarak, 'şimdiye kadar nerelerdeydiniz?' diye. Söz veriyorum. Vanlılara söz veriyorum. Geleceğim, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim. Onların bütün sorunlarını çözeceğim, o zaman onlardan helallik isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN DURUMUNU ANLATMAYA DİLİM VARMAZ"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde Seyrantepe Mahallesi'ndeki konteynerlerde yaşayan ailelerle buluşmuştu. Selvi Kılıçdaroğlu, "12 yıl önce yaşanan depremden bu yana insanlarımız bu konteyner gettosunda yaşam mücadelesi içinde. Çocukların durumunu anlatmaya dilim varmaz. İktidarı da, muhalefeti de bu insanları unutmuş. Kemal Bey'e söyleyeceğim, bu olmamalıydı. Düzeltiriz" demişti.