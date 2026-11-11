9 yaşında yaptığı şaka yüzünden ömür boyu uçuş yasağı yemişti! Yıllar sonra havalimanının sesi oldu

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Christopher Donisi'nin çocukluğunda yaptığı bir şaka, yıllar sonra kazandığı yarışmayla yeniden gündeme geldi. Bir havayolu şirketi tarafından ömür boyu uçuş yasağı yiyen Donisi, şimdi milyonlarca yolcuyu karşılamaya hazırlanıyor.

HOSTES ÇAĞIRMA DÜĞMESİNE 15 KEZ BASTI

Olay, 1990'lı yılların başında Donisi'nin henüz 9 yaşındayken Boston'dan Florida'nın Fort Lauderdale kentine tek başına seyahat ettiği sırada yaşandı.

Donisi, uçakta kabin görevlisini çağırmaya yarayan düğmeyi keşfetti ve eğlenmek amacıyla düğmeye defalarca bastı. Görevli her geldiğinde çağrı ışığını kapatan çocuk, kısa süre sonra aynı hareketi yeniden yaptı.

Düğmeye yaklaşık 15 kez basan Donisi'nin şakası, uçak iniş yaptıktan sonra beklenmedik bir şekilde sonuçlandı.

PİLOT ÖMÜR BOYU UÇUŞ YASAĞI KOYDUĞUNU SÖYLEDİ

Donisi'nin anlatımına göre kaptan pilot, yolculuğun sonunda kendisini karşısına alarak bir daha Delta Air Lines ile uçamayacağını söyledi. Pilot, çocuğa daha önce hediye edilen plastik pilot kanatlarını da geri aldı.

Havalimanında kendisini karşılayan Phyllis teyzesinin de olaya tanık olduğunu belirten Donisi, teyzesinin kulağından tutarak kendisini otomobile götürdüğünü anlattı.

34 YIL SONRA 6 BİN KİŞİYİ GERİDE BIRAKTI

Çocukluğunda yaşadığı bu olayın üzerinden yaklaşık 34 yıl geçtikten sonra Donisi'nin hayatında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi Massachusetts Liman İdaresi, havalimanının yeni anons sesini belirlemek amacıyla bir yarışma düzenledi.

Eylül ayında başlayan yarışmaya yaklaşık 6 bin kişi başvurdu. Katılımcılardan Boston'a gelen yolcuları karşılayan kısa bir metni kendi sesleriyle okumaları istendi.

Yarışmada yaklaşık 35 bin halk oyu kullanılırken sekiz finalist arasına kalan Donisi, 5 Kasım'da kazanan isim olarak açıklandı.

Böylece çocukken bir havayolu şirketinin uçuşlarından men edilmekle karşı karşıya kalan Donisi, yıllar sonra Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nın ilk resmi anons sesi oldu.

ANNESİNİN ISRARINA DAYANAMAYIP BAŞVURDU

Yaklaşık 22 yıldır tesisatçılık yapan Donisi'nin yarışmaya katılmasında annesi Helen Donisi etkili oldu.

70 yaşındaki annesinin yarışmanın bağlantısını kendisine gönderdiğini anlatan Donisi, başlangıçta başvuru yapmayı düşünmediğini söyledi.

Son başvuru tarihine birkaç gün kala annesinin yeniden ısrar etmesi üzerine evinin alt katına inerek birkaç ses kaydı hazırlayan Donisi, bunlardan birini yarışmaya gönderdi.

Boston'a özgü belirgin aksanı ve kalın sesiyle dikkat çeken Donisi, finalistler arasına girmeyi başardı.

KAZANDIĞINI CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Yarışmanın sonucunu öğrenmek için diğer finalistlerle birlikte çevrim içi toplantıya katılacağını düşünen Donisi, karşısında radyo programının sunucularını ve Massachusetts Liman İdaresi CEO'su Rich Davey'i buldu.

Kazandığının canlı yayında açıklanması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Donisi, heyecanını gizleyemedi.

Yarışmanın ardından havalimanında düzenlenen basın toplantısında da yolcular için hazırladığı karşılama anonsunu seslendirdi.

ARTIK 43 MİLYON YOLCU ONUN SESİNİ DUYACAK

Evli ve iki çocuk babası olan Donisi'nin ses kayıtlarının kasım ayının ortalarından itibaren Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Yılda yaklaşık 43 milyon yolcuya hizmet veren havalimanında Donisi'nin karşılama anonsları duyulacak. Yeni görevi karşılığında ücret alacak olan Donisi, tesisatçılık mesleğini de bırakmayacak.

Çocukken yaptığı şaka nedeniyle bir daha uçmasına izin verilmeyeceği söylenen Donisi, yıllar sonra aynı havalimanında milyonlarca yolcunun duyacağı ses olmayı başardı.

Kaynak: Haberler.com