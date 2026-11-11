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Gökhan Keser'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Bakışları hiç değişmemiş

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Gökhan Keser'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Bakışları hiç değişmemiş
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Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser, bu kez çocukluk yıllarına ait fotoğrafıyla dikkat çekti. Çiğdem Batur'dan ayrıldıktan sonra yeni sevgilisiyle verdiği romantik pozla özel hayatına ilişkin merak uyandıran ünlü isim, yıllar öncesine ait görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. Küçük yaşlardaki hali büyük beğeni toplarken, özellikle bakışlarının hiç değişmemesi dikkatlerden kaçmadı.

  • Gökhan Keser'in çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı.
  • Fotoğrafta Keser'in yüz ifadesi ve bakışlarının bugünkü görünümüyle benzer olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
  • Keser, Çiğdem Batur ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra yeni sevgilisiyle çekilen fotoğrafını "Bazı hikayeler hiç beklemediğin anda başlar." notuyla paylaştı.

Gökhan Keser, çocukluk yıllarından kalan fotoğrafıyla hayranlarına nostaljik bir sürpriz yaptı. Şarkıcının yıllar önceki hali, bugünkü görünümüyle karşılaştırılınca ortaya dikkat çekici bir benzerlik çıktı. 

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Hem müzik hem de oyunculuk kariyeriyle tanınan Gökhan Keser'in çocukluk fotoğrafı, hayranlarının ilgisini çekti. Ünlü şarkıcının küçük yaşlardaki görüntüsü, özellikle yüz ifadesi ve bakışlarıyla dikkat çekti. Fotoğrafı gören hayranları, Keser'in çocukluk yıllarından bugüne pek değişmeyen bakışlarına vurgu yaptı. Görüntü binlerce beğeni alırken, fotoğrafın altına yapılan yorumlar arasında "küçükken de çok karizmatikmiş" ifadesi öne çıktı. Bazı hayranları ise ünlü ismin yıllar önceki haliyle bugünkü görünümü arasında benzerlikler bulunduğunu belirtti. Böylece Keser, bu kez kariyeri veya özel hayatıyla değil, çocukluk yıllarına ait bir kareyle dikkat çekti.

YENİ SEVGİLİSİYLE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Gökhan Keser, geçtiğimiz günlerde özel hayatındaki gelişmeyle de dikkat çekmişti. Oyuncu Çiğdem Batur ile ilişkisini sonlandıran şarkıcı, yeni sevgilisiyle çekilen romantik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Keser, sevgilisiyle verdiği pozun altına "Bazı hikayeler hiç beklemediğin anda başlar." notunu ekledi. Bu sözleriyle hayatındaki yeni ilişkiye işaret eden sanatçı, bir süredir özel hayatını gözlerden uzak sürdürüyordu. Yeni ilişkisinin ardından ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise ünlü ismin geçmişine yönelik merakı artırdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Ne kadar da önemli bir haber ama bilmesek ölürdük:)

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