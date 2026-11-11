Galatasaray Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

GALATASARAY Spor Kulübü Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün mali durumu, amatör branşların faaliyetleri ve stat zemininde yaşanan sorunlar da ele alındı, kısa süre önce hayatını kaybeden sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Cevad Prekazi anıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler, kulübün kurucusu Ali Sami Yen ve hayatını kaybeden üyeler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Toplantıda divan kurulu üyeleri gündeme ilişkin görüşlerini dile getirirken, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Burak Kutluğ mali konularla ilgili sunum yaptı. Denetim Kurulu adına ise Sinan Şahin rapor sundu. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, üyelerin eleştirilerini yanıtlayarak kulübün gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SORUN YALNIZCA YAĞIŞLA İLGİLİ DEĞİLDİ'

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemininde yaşanan sorunlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapan Mehmet Cibara, çalışmaların 2011 yılından bu yana sürdürüldüğünü belirtti. Zeminin geçmişte Avrupa'da örnek gösterildiğini hatırlatan Cibara, sezon sonunda gerçekleştirilen bakım çalışmalarına rağmen ağustos ayında sorunların ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Sıcak hava, nem ve hava sirkülasyonunun yetersizliğinin zemini olumsuz etkilediğini ifade eden Cibara, "14 Ağustos'taki maçta sahanın durumu değişmeye başladı. Bu tarihte henüz yağmur yağmamıştı. Dolayısıyla ortaya çıkan sorun yalnızca yağışla ilgili değildi. Sıcak hava, nem ve yeterli hava sirkülasyonunun sağlanamaması da etkili oldu. Sahanın bazı bölümlerinde hava sirkülasyonu yeterli olmadı. Batı ve güney taraflarında sorunlar görülürken doğu ve kuzey taraflarında aynı durum yaşanmadı" diye konuştu. Yaşanan sorunların ardından rulo çim uygulamasına geçtiklerini belirten Cibara, 26-27 Eylül tarihlerinde yeni çimlerin serilmeye başlandığını ve zeminin 5 Ekim'de hazır hale getirildiğini aktardı. 14 Ekim'de İstanbul'da yaşanan yoğun yağışın da zemini olumsuz etkilediğini dile getiren Cibara, suyun tahliye edilmesi amacıyla yeniden çalışmalar yapıldığını söyledi.

'PERFORMANS AÇISINDAN ÇOK İYİ BİR SAHA SUNMAYI HEDEFLİYORUZ'

7 Kasım'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından milli arayı değerlendirdiklerini ifade eden Cibara, "Sahaya 150 ton kum döküldü, 500 kilogram tohum kullanılarak tohumlama yapıldı ve hibrit uygulaması gerçekleştirildi. Saha yeniden delindi ve açılan bölgelere kum döküldü. Buradaki amaç, zeminin altındaki suyu ve çamurlu tabakayı mümkün olduğunca kurutmak" ifadelerini kullandı. Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmaları öncesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Cibara, "Büyük ihtimalle maça geldiğinizde görsel açıdan çok iyi bir zemin görmeyeceksiniz. Ancak performans açısından çok iyi bir saha sunmayı hedefliyoruz. Oyuncularımızın performansını düşürmeyecek, onların memnun kalacağı şartları oluşturacağız" dedi. Zeminin 17 Aralık'a kadar mevcut haliyle kullanılacağını kaydeden Cibara, devre arasında İtalya'dan getirilebilecek hazır hibrit çim sistemi üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Yaz döneminde farklı bir uygulamaya geçmeyi planladıklarını aktaran Cibara, mevcut yüzde 8'lik hibrit çim oranının yüzde 10'a çıkarılabileceğini aktardı.

'OYUNCULARIMIZIN SAKATLIKLARININ SAHADAN KAYNAKLANDIĞI YÖNÜNDEKİ DEĞERLENDİRMELER DOĞRU DEĞİL'

Futbolcuların yaşadığı sakatlıkların stat zemininden kaynaklandığı yönündeki iddialara da yanıt veren Mehmet Cibara, "Oyuncularımızın sakatlıklarının sahadan kaynaklandığı yönündeki değerlendirmeler doğru değil. Leao'nun sakatlığı tamamen farklı bir konu. Osimhen'in durumu da kronik bir problem. Milli maç arası nedeniyle bu konularda daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum" şeklinde konuştu. Cibara, konuşmasının ardından Osimhen'in sakatlığıyla ilgili kullandığı 'kronik' ifadesini 'akut' olarak düzeltti.

'BU, TEK TARAFLI BİR OLAY DEĞİLDİ'

Galatasaray yönetiminde Başkan Vekili ile Kulüp İkinci Başkanı arasında yaşanan tartışmaya da değinen Mehmet Cibara, olayın yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleşmediğini vurguladı. Yaşananların tek taraflı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Cibara, "Yönetim kurulu toplantısından sonra, Başkanımızın da bulunmadığı bir ortamda, hiçbirimizin tasvip etmediği bir olay gerçekleşti. Burada yapılan konuşmaları dinledim ve bir noktayı düzeltmek istiyorum. Haksızlık yapılmasını istemem. Bu, iki kişi arasında yaşanan bir olaydı. Bir kişinin durup dururken diğerine hakaret ettiği şeklinde değerlendirilmemeli. Olayın öncesinde yaşananlar ve birikmiş bir süreç vardı. Sonunda taraflardan biri kendisini tutamadı ve istemediğimiz bir söz ağzından çıktı" ifadelerini kullandı. Tartışmada fiziksel müdahale yaşandığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Cibara, "Bu olayın yönetim kurulu toplantısı sırasında yaşandığı doğru değil. İddia edildiği veya sosyal medyada paylaşıldığı gibi herhangi bir fiziksel müdahale de söz konusu olmadı. Başkanımız o sırada orada değildi, odasına geçmişti. Biz de dosyalarımızı toplayıp çıkıyorduk. Taraflardan biri kapıyı açıp çıkarken bu konuşmalar yaşandı. Dolayısıyla lütfen kimseye haksızlık etmeyelim. Bu, tek taraflı bir olay değildi" dedi.

'CEVAD PREKAZİ ANILDI'

Galatasaray Divan Kurulu toplantısında, kısa süre önce hayatını kaybeden sarı-kırmızılı kulübün efsane futbolcularından Cevad Prekazi de unutulmadı.Galatasaray'ın eski başkanı Alp Yalman ile sarı-kırmızılı kulüpte futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Mustafa Denizli, Prekazi'nin anısına konuşma gerçekleştirdi.

'2.5 MİLYAR TL'LİK BÜTÇEMİZ VAR'

Kulübün amatör branşlarına ayrılan bütçesine de değinen Cibara, "Genel kurulda bize verilen onay doğrultusunda 2,5 milyar TL'lik bir bütçemiz var. Bu bütçenin önemli bir bölümünü basketbol ve voleybol branşlarına ayırıyoruz. Yaklaşık 1,2 milyar TL basketbola, 900 milyon TL ise voleybola harcanıyor. Bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz" diye konuştu.Cibara, kulübün sportif başarılarının sürdürülebilmesi için genel kurul üyelerinin ve taraftarların amatör branşlara daha fazla destek vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı