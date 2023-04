KILIÇDAROĞLU: ÖZAL'IN HEDEF KOYDUĞU GELİŞEN TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Topkapı'daki anıt mezarının yanına yapılan 'Turgut Özal Anı Mekanı' bugün açıldı. Açılış törenine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal katıldı. Törenden önce Özal için dua edildi, ardından Turgut Özal Anı Mekanı gezildi.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Devleti tanımak farklı bir şeydir. Devleti ayrı bir yere koymak, siyasi partiyi ayrı yere koymak gibi bir özelliği vardı rahmetli Özal'ın. Devlete ve devletin kurumlarına her zaman her ortamda saygı gösteren bir kişiydi. Özal'ın bu ülkeye yaptığı büyük katkıları her ortam ve yerde saygı ile ifade ettim, anlattım. Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım. Devletin kurumlarıyla beraber, o kurumların devlete hizmet ettiğini, elbette siyasi iktidarın hedef perspektif doğrultusunda çalışmaları gerektiğini de biliyoruz. Bunların yeniden Türkiye'de oluşturulması lazım. Siyasetçilere büyük görev düşüyor. Dört eylemi birleştirdi Özal. Biz şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu zort şartlar ve bu krizden çıkması için 6 siyasi parti bir araya geldik. Temel hedefimiz demokrasi, düşünce özgürlüğü, siyasetçinin eleştiriye tahammülü. Az önce söyledim; Gırgır Dergisi'nde kendisini en sert eleştiren kapağı Başbakanlık konutuna çerçeveletip asan bir anlayış ile eleştiriye asla tahammül edemeyen bir anlayış 180 derece farklı. Bunların değişmesi lazım. Eğer bunları yeniden getirdiğinizde Türkiye, büyük bir ülke, güzel bir ülke, zengin bir ülke. Tüm bu imkanları büyüme ve kalkınmaya seferber etmek gerekir. Bunları yapmaya kararlıyız. Liderler burada, kendilerine şükran borçluyum. Cumhurbaşkanı Yardımcıları burada. Kendilerine şükran borçluyum. Birlikte yola çıktık, mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız. Ayrımcılık bitecek. Bu güzel ülkede hep beraber yaşayacağız. İşte o zaman Özal'ın hedef koyduğu gelişen Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Buranın yapımında emeği geçen Ekrem İmamoğlu'na da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İmamoğlu ise "Cumhuriyetimizin bir asırdır yürüdüğü yolu değiştirmeye niyetli zihniyetin açtığı tahribatı gidermek için hep birlikte çalışıyoruz. Devletimizin kurumsal yapısında, demokrasisine zararlı olacak her şeyi gidermek için çalışıyoruz. Bu çabanın simgeleştiği Millet İttifakı, bu ülkenin ana siyasi akımlarını içinde barındırır. Hepimizin özlem duyduğu büyük uzlaşmadır. Bu sebeple siyasi yelpazenin her kesiminden insanın ortak Cumhurbaşkanı Adayı sayın Kılıçdaroğlu etrafında buluşturulabilmiştir" dedi.

- İstanbul