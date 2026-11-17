Geçmişte hemen hemen her evde bulunan ibrikler, teknolojik gelişmeler ve değişen hayat alışkanlıklarıyla günlük kullanımdan uzaklaştı. Antika olarak yeniden ilgi gören bakır ibriklerin fiyatı, özelliklerine ve fiziki durumlarına göre 20 bin liraya kadar yükseliyor.

Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan ibrikler, geçmişte su taşıma, temizlik ve abdest alma gibi günlük ihtiyaçların karşılanmasında kullanılıyordu. Bakırdan üretilen ibrikler, zamanla teknolojik gelişmelerin ve değişen hayat alışkanlıklarının etkisiyle günlük hayattaki yerini kaybetti. Eski ibriklerini çöpe atanların yanı sıra bu eşyaları dolaplarında veya çatı katlarında muhafaza edenler de oldu. Bazı vatandaşlar ise ibrikleri dekorasyon amacıyla kullanmayı sürdürdü.

Bolu'da antikacılık yapan Ercan Eroğlu, ibriklerin Anadolu Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "İbrik, Anadolu Türk kültüründe gerçekten çok önemli bir yere sahiptir. Her evde bir veya birden fazla bulunan, halen de talep gören bir üründür. Ciddi anlamda hem maddi hem de manevi değeri olan bir üründür. İbriği anlatmak gerekirse doğumdan ölüme kadar Türk toplumunda yeri olan bir üründür. Bir bebek ilk doğduğunda ilk banyosunu bu ibrikle yapar. Ölümünde ise en son mezara defnedildikten sonra, mezara son su döküldükten sonra ibrik görevini tamamlar ve adetimiz olduğu şekilde mezarlıkta kalır. Gerçekten Anadolu kültürüne sahip çıkan, halen bu ibriği evlerinde bulunduran büyük bir kitle var" dedi.

"Fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor"

İbriklerin fiyatlarının ağırlığı, üretim şekli ve özelliklerine göre değiştiğini ifade eden Eroğlu, "Bakır piyasası diye bir piyasa var. Bunun rayiç bedelleri var. Bu rayiç bedeller üzerinden zaten ürünün bir ham madde değeri oluyor. Fazla işçiliği olmayan, seri üretim bakır ibrikler 1 kilo ile 1 kilo 200-300 gram ağırlığında gelir ve fiyatları 2 bin liradan başlar. İbriğin özelliğine ve üretimine bağlı olarak 15-20 bin liraya kadar çıkar" diye konuştu.

Günlük hayatın vazgeçilmez eşyalarındandı

Geçmişte ibriklerin günlük hayatta birçok amaçla kullanıldığını belirten Eroğlu, bakır ibriklerin suyun sıcaklığını koruma özelliğine de dikkat çekerek, "Hayatı idame etmek için su ihtiyaçları bu ibrikle karşılanırdı. Abdest alma, temizlik ve benzeri ihtiyaçlar için de bu ibrik kullanılıyordu. Bakır ibriğin özelliği şudur; yazın serin, kışın ılık tutar. İçindeki suyu mevsimsel olarak ısı konusunda muhafaza ettiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı