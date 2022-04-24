Kılıçdaroğlu, 204 Çocukla Buluştu. Filistinli Barakat: "Biz Filistinli Çocuklar Atatürk'ün Işığıyla Hareket Ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıldönümünde farklı ülkelerden 204 çocukla bir araya geldi. Filistinli Basel Barakat, Kılıçdaroğlu'na "Biz Filistinli çocuklar Atatürk'ün ışığıyla hareket ediyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devleti inşa etti, bağımsız, güçlü bir devleti inşa etti. Bütün mazlum ülkelere örnek oldu. Biz o nedenle Filistin halkının yanındayız" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıldönümünde, CHP Balkan Masası'nın düzenlediği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 102 Çiçek Çocuk Değişim Programı"nda Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu, Kıbrıs, Trakya ve Balkanlar'da yaşayan çocuklarla video konferans ile bir araya geldi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 23 Nisan'ın bu yıl kendileri için daha önemli olduğunu belirterek, Kuzey Makedonya'nın Budaklar ve Resne bölgelerinden gelen çocukların 23 Nisan'ı Türk çocuklarıyla birlikte kutladıklarını açıkladı. "Budaklar ve Resne Atatürk'ün askeri liseyi bitirdiği, çocukluğunu geçirdiği Manastır şehrinden geldiler, o yüzden de çok önemli" diyen Çalkaya, çocuklarla birlikte yaptıkları etkinliği şöyle anlattı:

"Bu yıl çok önemli bir projeyi onlarla hayata geçirdik. Bir zaman kapsülü oluşturduk. 2022 yılından 2040 yılına gelecekle ilgili düşlerini ve hayallerini yazdılar ve o zaman kapsülüne koydular. Yaklaşık 720 çocuk o zaman kapsülüne mektup yazdı. Sayın Genel Başkanım sizin de mektubunuzu o zaman kapsülünün içine koyduk."

CHP Sözcü Faik Öztrak, CHP Balkan Masası'nın "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 102 Çiçek Çocuk Değişim Programı"nda bir araya geldiklerini açıklayarak, "Geçtiğimiz yıl 23 Nisan kutlamalarının tamamını belediyelerimiz sanal ortamda gerçekleştirmişti. Bu yıl ise çocuklarımızı belediyelerimiz misafir ediyor. Burada bunu sağlayan yerel yönetimlerimize çok teşekkür ediyoruz. Toplantıya Türkiye'den 10 ev sahibi belediye ve Balkanlardan ise 15 kardeş belediye ile proje takibi için Türk dünyasından 9 ülkeden, Ukrayna, Doğu Türkistan ve Filistin'den toplam 204 çocuğumuz katılmaktadır. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Çocuklar geleceğin bir gülü ve ikbal ışığıdır. Memleketi asıl ışığa boğacak onlardır" diye konuştu.

Toplantıya katılan çocuklar 23 Nisan ile ilgili duygularını Kılıçdaroğlu ve CHP heyetine açıkladı. Kuzey Makedonya Budaklar'dan toplantıya katılan bir çocuk, "Atatürk'ün okuduğu ve hayatını geçirdiği bu şehirden geliyoruz. Bu yüzden bizim için bu bayram çok anlamlı ve özel. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Kosova'dan katılan bir çocuk, şu dizelerin yer aldığı şiiri okudu:

"Yine sevginle uyandım Atam. Zıpladım, bağırdım kocaman. Bayram bugün bayram, 23 Nisan'da herkes çocuk olsa biraz. Saçım, giysilerim tamam. Şiirimi de ezberledim çoktan. Hadi dedim bir şey kaldı unutmadan. Bir isteğim var bulutlardan. Ne olur gökyüzü yağmur yağmasın bugün. Söyle bütün bulutlara, hepsi bizimle gülsün. Elbisem ıslanacak diye değil. Pabuçlarım kirlenecek diye değil. 23 Nisan ya bugün. Bulatlar da çocuk olsun gülsün."

"EGEMENLİK SEVDASINI KÜÇÜK YAŞTA ÖĞRETMEYİ AMAÇLAMIŞTIR"

Kırklareli'den katılan Nehir Şaylan, 23 Nisan'ın TBMM'nin açıldığı ve artık kişilerin değil ulusun egemenliğinin başladığı gün olduğunu söyleyerek, "Büyük Atatürk egemenlik sevdasını ulusuna küçük yaşta öğretmeyi amaçlamıştır. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Küçük yaşta egemenliğin önemini kavrayan bizler, büyüyünce egemenliğin devamı için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu yüzden Atatürk 23 Nisan'ı biz çocuklara hediye ederek, bu amacında bir adım daha ilerleyerek, daha iyisine ulaşmayı başarmıştır. Biz Türk çocukları olarak Atamızın izini takip edip, onun yolunda gitmeliyiz. Çünkü milli egemenlik temeline dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, tarih bilincine sahip gençlikle sağlanır" diye konuştu.

Kosova'dan katılan Sena ise Kılıçdaroğlu'nu Kosova'ya davet etti.

Azerbaycan'dan katılan Fitat Abdullayeva, 23 Nisan anlamını şöyle anlattı:

"23 Nisan deyince akla mutlu çocuk gelir. Biz burada okulumuzda gösteriler yaptık. 23 Nisan'ı büyük coşkuyla kutladık… 23 Nisan'ın global çapta kutlanmasını Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz."

"DÜNYAYA BARIŞI SİZ GETİRECEKSİNİZ"

Filistinli Basel Barakat, Kılıçdaroğlu'nu Filistin'e davet ederek, şunları söyledi:

"Biz Filistinli çocuklar Atatürk'ün ışığıyla hareket ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları ve askerleriyiz. Atatürk'ü örnek alıyoruz, her zaman. Sizi de çok seviyorum, sayın genel başkanım. Atatürk'ün partisini başkanı olduğunuz için ve çocuklara kulak verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben bir Filistinli çocuk olarak sizi çok seviyorum. Sayın genel başkanım, evinizde elektrik kesildi, karanlık olacak sandılar ama güneş gibi oluyorsunuz. Dünyaya barışı siz getireceksiniz. Bizler Filistin halkı olarak inanıyoruz."

Ukraynalı Darina, "Siz biliyorsunuz, Ukrayna'da hem zor hem de acılı durum. Ama biz inanıyoruz, devlet adamları anlaşacak ve hepsi olacak iyi" dedi.

Kılıçdaroğlu, çocuklara şunları söyledi:

"Dünyanın bütün çocukları dünyaya barışı, sevgiyi, dostluğu getirecek' dedi bir küçük evladımız. Çocuklar yarınımızdır diye ifade ettiler. Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devleti inşa etti, bağımsız, güçlü bir devleti inşa etti. Bütün mazlum ülkelere örnek oldu. Biz o nedenle Filistin halkının yanındayız ve Filistinli kardeşimiz mesajını verirken de onu büyük dikkatle dinledim. Ülkesinin bağımsızlığı için Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek aldığını ifade etti, Filistin'den katılan genç kardeşimiz.

"İSTANBUL'A GELDİĞİMDE KENDİLERİNİ ZİYARET EDECEĞİM"

İstanbul'da olup Suriye'den Türkiye'ye gelen kardeşimiz de beni İstanbul'a davet etti. Eğer adresi alabilirsem İstanbul'a geldiğimde kendilerini ziyaret edeceğim, onlarla oturup konuşacağım. Onların sorunlarını biliyorum. Dertlerini biliyorum. Çözmek istiyorum sorunlarını. Yüz yüze görüşürsek daha da mutlu olacağım.

Ukrayna'da zor ve acılı bir tablo var biliyorum. Ukrayna halkının yanındayız. Onlara her türlü desteğimizi veriyoruz. Bütün uşaklar sevinsin diye düşüncesini ifade etti anne. Bütün uşaklar, bütün çocuklar sevinsin, barış, huzur ve sevgi olsun. Bütün çocuklar gülebilsin, oynayabilsinler. Bütün arzumuz bu."