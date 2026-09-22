Kamyon kasasından düşen 7 pitbull cinsi köpek çevredeki insanlara saldırdı: 4 yaralı

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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde dehşet verici bir köpek saldırısı yaşandı. Bir nakliyat kamyonun kasasında bulunan 7 pitbull cinsi köpek, aracın bir kasisten geçmesiyle arka kapağın açılması sonucu yola düştü. Serbest kalan köpekler çevredeki insanlara saldırırken, olayla ilgili iki kişi haftalar sonra tutuklandı.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, kamyonunun Claiborne Woods Road üzerinde ilerlediği sırada bir tümseğin üzerinden geçtiği görülüyor. 26 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, aracın arka kapağının açılmasıyla kasadaki 7 köpek yola düşerek çevreye dağılıyor.

4 KİŞİ YARALANDI

Kısa süre sonra köpeklerin mahalledeki insanlara saldırdığı belirtilirken, olay sırasında en az dört kişinin yaralandığı bildirildi. Soruşturma dosyasına göre köpeklerin ilk olarak Haley Wright ve partneri Aaron Westphar'a saldırdığı, daha sonra Angela Johnson'ın da köpeklerden birinin hedefi olduğu belirtildi.

VÜCUDUNDA 100'DEN FAZLA ISIRIK VAR

Saldırının en ağır yaralanan isimlerinden Wright, vücudunun çeşitli bölgelerinde 100'den fazla ısırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İki ameliyat geçiren kadın, 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Yerel basına konuşan Wright, saldırı sırasında hayatından endişe ettiğini anlattı.

KÖPEKLERİN SAHİPLERİ KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında köpeklerin sahipleri olduğu belirtilen 44 yaşındaki Rychelle Morrow ile 75 yaşındaki Rodney Morrow hakkında çok sayıda suçlama yöneltildi. 16 Eylül'de tutuklanan iki şüpheli 18 Eylül'de ise kefaletle serbest bırakıldı.

İki şüpheli hayvanları terk etme, hayvanlara eziyet, aşı yaptırmama, kuduz etiketi bulundurmama, yaralanmaya neden olan tehlikeli köpek saldırısı ve güvenli olmayan şekilde hayvan taşıma gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Rodney - Rychelle Morrow

Kaynak: Haberler.com