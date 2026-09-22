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91 yaşındaki kadın maymun saldırısında hayatını kaybetti

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91 yaşındaki kadın maymun saldırısında hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
91 yaşındaki kadın maymun saldırısında hayatını kaybetti
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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde evinin bahçesinde yürüdüğü sırada bir maymunun saldırısına uğrayan 91 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Annesinin yardımına koşan kızının da maymunun hedefi olduğu dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Koppal kentinde 91 yaşındaki Najamunnisa Begum, evinin bahçesinde maymun saldırısına uğradıktan sonra dengesini kaybederek yere düştü ve ağır yaralandı.
  • Begum, saldırıdan bir gün sonra tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
  • Olay, 10 Eylül'de Aligarh kentinde 55 yaşındaki bir kadının maymunlardan kaçmaya çalışırken çatıdan düşerek hayatını kaybettiği saldırıyı yeniden gündeme getirdi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Koppal kentinde yaşayan 91 yaşındaki Najamunnisa Begum, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada aniden bir maymunun saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle dengesini kaybederek yere düşen kadın ağır şekilde yaralandı.

KIZI DA MAYMUNUN SALDIRISINA UĞRADI

BT Patil Nagar bölgesinde yaşanan olay, evin dışındaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırının ardından Najamunnisa'nın kızının annesine yardım etmek için yanına koştuğu görüldü. Maymunun daha sonra yaşlı kadının kızına saldırdığı anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Begum, saldırının ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk etapta sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen 91 yaşındaki kadının durumu daha sonra ağırlaştı. Najamunnisa Begum, saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybetti. Kadının, ülkenin tanınmış yazarlarından Mahadevappa Shivalingappa Savadatti'nin eşi olduğu belirtildi.

MAYMUN SALDIRILARI YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, Hindistan'da son dönemde yaşanan maymun saldırılarını da yeniden gündeme getirdi. 10 Eylül'de Aligarh kentinde çamaşır kurutmak için çıktığı evinin çatısında bir grup maymun tarafından çevrelenen 55 yaşındaki bir kadın, hayvanlardan kaçmaya çalıştığı sırada aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haberler.com
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