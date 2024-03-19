Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde olduğu 'Eflatun' filminin galası yapıldı

Başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı, 22 Mart'ta vizyona girecek "Eflatun" filminin galası yapıldı.

Torun Center'da gerçekleştirilen gala öncesi AA muhabirine açıklama yapan yönetmen Cüneyt Karakuş, filmin senaryosunun 2013'te kaleme alınmaya başladığını, süreç içerisinde senaryoda ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Filmin 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından ilk yapım desteği aldığını ve 2020'de çekimlere başlandıklarını belirten Karakuş, "Filmi tam pandemi öncesi çektik. Pandemiden sonra da yeniden kolları sıvadık. Filmin kurgusu, animasyonu ve diğer hususlarıyla ilgili çalışmaya başladık." dedi.

"İzleyicilerimiz saf ve gerçek aşk duygusunu görecekler"

Yönetmenliğin yanı sıra filmin senaristliğini ve yapımcılığını da üstlenen Karakuş, Türkiye'de 2022'de başlayan festival serüveni boyunca filmin Japonya, Kırgızistan, Bangladeş ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede gösterildiği bilgisini paylaştı.

Karakuş, filmi biraz da sosyal fayda gözeterek kaleme aldığını dile getirerek, "Görme engelli bireylerin hayatta ve bizimle birlikte olduklarını, fakat çoğu zaman onları görmediğimiz, belki de onların kendilerini sakladığı bir dünya olduğunu düşünüyorum. Filmde bu durumu öne çıkartmak istedim." dedi.

Filmin hem betimlemeli hem de işitme engelliler için işaret diliyle gösterildiğini dile getiren Karakuş, "Filmimize gelecek olan izleyicilerimiz galiba burada hep aradıkları ama çoğu zaman bulamadıkları saf ve gerçek aşk duygusunu görecekler. Çünkü filmimizde görme engelli bir kadın asla tanımadığı ve sesine aşık olduğu bir adamı aslında bekliyor ve buluyor." diye konuştu.

"Bir hayalin peşinden koşmak gibiydi"

Filmin animasyon, kurgu ve tasarımlarına imza atan Yağmur Kartal Karakuş, projede set sürecinden itibaren yer aldığını belirterek, "Film açıkçası bir hayalin peşinden koşmak gibiydi." ifadesini kullandı.

Filmin animasyonlarında eşi yönetmen Cüneyt Karakuş'un farklı bir şeyi yakalamaya çalıştığına işaret eden Karakuş, "Yönetmen benden şunu bekledi, 'dokunarak bir şeyi hayal etmek nasıl olur?' ve 'Belki bir yağlı boya etkisi gibi olabilir.' dedi. Bir kişi resme dokunarak görmeye çalışsa bir yağlı boya tabloyu görebilir, fırça izini hissedebilir. Bunun üzerinden bir şey yapmak istedi ve teknik açıdan hep bunun peşinde koştu. Ben de naçizane onu gerçekleştirmeye çalıştım." şeklinde konuştu.

Karakuş, filmin Japonya'daki gösterimleri sonrasında övgüler aldığını, izleyenlerin bu şekilde bir animasyon tekniğini ilk defa gördüklerini ve beğendiklerini aktardı.

"İki insanın olağanüstü aşkı var filmde"

Oyuncu Nazan Diper ise çocuğunu birçok olaydan koruyup kollayan bir anne rolünde oynadığını söyleyerek, "Güzel bir hanım olan İrem Helvacıoğlu'nu görme engelinden dolayı oğluna yakıştıramayan bir anne rolü ne yazık ki." dedi.

Filmin görmeyen insanların hislerine ve duygularına odaklanan çok naif ve hoş bir hikayesi olduğunu vurgulayan Diper, "İki insanın olağanüstü bir aşkı var filmde. Yani bir engelli filmi olarak görmüyorum. Çünkü aşkın hiçbir engeli yoktur." şeklinde konuştu.

Galada ayrıca, filmde metafor olarak kullanılan ve umudu temsil eden şemsiye figürü, görme engellilere atfen fosforlu ve el yapımı şemsiye rozetleri davetlilere hediye edildi.

Gala gösterimine katılan filmin ekibi daha sonra basın mensuplarına filme ilişkin değerlendirmede bulundu ve toplu fotoğraf çektirdi.

Görme engelli bir kadın ile sesine aşık olduğu adamın hikayesini konu alan filmin oyuncu kadrosunda Melisa Akman, Yıldız Kültür, Erman Okay, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Semiha Bezek gibi isimler de rol alıyor.