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260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

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Hatay'da depremin 260'ıncı saatinde enkaz altından mucizevi şekilde sağ kurtulan Mehmet Ali Şakiroğlu, o anları anlattı. Enkazda bulduğu canlı çiçeği yiyerek ve idrarını içerek yaşama tutunduğunu söyleyen Şakiroğlu, "Yukarıdaki operatör 'Burada ayak var' diye bağırdı. O öyle deyince dünyalar benim oldu. Ailem ümidini kesip eve gidecekleri zaman ben o zaman çıktım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri 11 ilde büyük yıkıma neden olurken on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlere Hatay'da hasta oğlunun tedavisi için gittiği Akademi Hastanesi'nde yakalanan Mehmet Ali Şakiroğlu, depremin 260'ıncı saatinde mucizevi şekilde sağ kurtarıldı. Felaketin üzerinden yıllar geçse de enkaz altında yaşadıklarını unutamayan Şakiroğlu, yaşadıklarını anlattı.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HER TARAF BETONLARLA KAPLIYDI"

Deprem pozisyonu alarak sallantının geçmesini beklediği esnada binanın çöktüğünü ifade eden Şakiroğlu, "Normalde ben Gaziantep'te ailemle birlikte yaşıyordum. Oğlum Yusuf 6 Şubat gecesinde rahatsızlandı. Hastanelere gittiğimizde bizi Hatay'daki bir hastaneye sevk ettiler. Biz o gece saat 22.30'da hastaneye vardık. Sabah olsun doktorun gelmesini bekliyorduk. Hava soğuktu. Babamla birlikte sıcak yer bulmak için dolanırken hastanenin kantine denk geldik. Kantinde kafamı masaya koydum ve uyumaya devam ettim. Uykulu kafamı kaldırdığımda yerin sallandığını ve herkesin panik içinde kaçtığını gördüm. Babam karşıda oturuyordu ama o kargaşada babamı kaybettim. Bende hastanenin poliklinik tarafına doğru koştum. Kendimi cama vurdum ama kapı açılmadı. Ben hemen olduğum yerde deprem pozisyonunu aldım. Deprem pozisyonu çok önemli olduğu için hemen ellerimi başımın üstüne koydum. Gözümü açtım ve her tarafın betonlarla kaplı hafriyatlar yığıldı. Dışarıdaki seslerin hemen hemen hepsini duyabiliyorum. Üstümüzde betonla baya mesafe olduğu için sesimizi duyuramıyordum." dedi.

260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İDRARINI İÇEREK YAŞAMA TUTUNDU

Enkaz altındayken canlı çiçek yiyerek ve kendi idrarını içerek yaşama tutunduğunu dile getiren Şakiroğlu, "Ben depremin 12'nci günü gece çıktım. Enkazın altında 2 gün daha dayanabilirdim. Enkazın altında elimle bir şeyler ararken canlı çiçek geldi. Çiçek plastikte olsa yiyecektim. Çiçekleri küçük parçalara bölüp yiyordum, kendi idrarımla beslendim ve sürekli devir daim yaptım. Ağzımda çiğneyip onun suyunu almaya çalışıyordum. Ağzım yukarı şekilde yatıyordum. Avucuma ne kadar idrarım gelirse o kadar ağzıma görüyordum. Yaşam mücadelesini çok verdim, ümidimi Allah'tan kesmedim. Ben sürekli ben buradan çıkmam lazım diyerek ümit ettim." diye konuştu.

"OPERATÖR 'BURADA AYAK VAR' DİYE BAĞIRINCA DÜNYALAR BENİM OLDU"

Şakiroğlu, "Şimdi düşünüyorum, bu kadar acıya nasıl dayandım bilemiyorum. Baya bir sallantı oldu. Yanımdaki arkadaş deprem oluyor dedi. Ben ayağımı salladım, yukarıdaki operatör burada ayak var diye bağırdı. Operatör burada bir ayak var deyince dünyalar benim oldu. Gece dışarı çıktığımda yıldızları gördüm. Dışarı çıktığımda abimin numarasını ilkinde şaşırdım ama sonrasında doğru verdim. Enkaz altında çıkarken bende hiç çizik yoktu. Ailem 12 gün boyunca hep oradaydı. Onlar da ümidini kesip eve gidecekleri zaman ben o zaman çıktım." şeklinde konuştu.

260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

"KOCAMDAN HİÇBİR ZAMAN ÜMİDİMİ KESMEMİŞTİM"

Kocası enkaz altındayken hep çıkacağına inanıp ümit eden Neclanur Şakiroğlu, "Ben saat 05.00 sularında vinç yardımıyla çıktım. Kayınbabamla sarıldık ve sonra kocamı sordum. Nerede diye sorduğumda bilmiyorum dedi. Bende bir yerlerde saklanıyor diye düşündüm. Tekrar sorduğumda kocamın nerede olduğunu bilmiyor olduğunu ve kayıp olduğunu söyledi. Kocamdan hiçbir zaman ümidimi kesmemiştim. Etraftaki insanlar artık bitti deyip kendilerince planlar yapıyorlardı. Ben her zaman kocam beni bırakmaz dedim. Rüyalarıma giriyordu. Çocuğum o gece 'baba gel baba gel' deyip söyleniyordu. O anlar çok acı bir durum ve Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

İğrenç!

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Haber YorumlarıC. K.:

seni 260 saat bulamayan devlet utansın

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

iğrenç olabilir ama öyle bir durumda tercih şansın yok menüde ne varsa onu yiyiyorsun yalnız böyle zaruri durumlarda yaşamak için başkasının hakkını sorgusuz sualsiz yiyebilirsin ama gözün dönüp sana teslim edilen bir ülkeyi normal zamanda soyup soğana çevirip eşe dosta yandaşa peşkeş çekersen vay haline biliyorum şimdi söylediklerim haramilere şarkı gibi geliyor ama onlar iki seksen bir doksan uzanıp öte yana gittiklerinde yaptıkları talan ve hırsızlıklar burunlarından fitil fitil gelecek

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Haber YorumlarıElif:

Biz deprem haberi açmaya çalışıyoruz önümüze sugo bilmem ne reklamı çıkıyor yazık yaa siz haber kanalısınız aldığınız reklamlara bi dönün bakın

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Haber YorumlarıAdem Erdoğan:

Idrarir sari rengi , son günlerde gundemde olan idrar rengi ile uyumlu acaba sifa oldun diye deve sidigımi zerk ediyorlar.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Yahu şu insanların yaralarını deşmeyin artık. Depremzedelere tekrar o günü yaşatmayın. Daha mantıklı daha yapıcı olumlu yönden deprem haberi yapmalıyız

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