Kemal Kılıçdaroğlu: "Birileri Paraları Götürecek, Manhattan'da Gökdelenler Dikecek, Clay'in Çiftçiliğini Alacak, Bay Kemal de Bunu Seyredecek.

TACETTİN DURMUŞ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da, "Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurtdışına götürdüler. Ağrılılara sözüm, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim. Öyle birileri alacak, paraları götürecek, Manhattan'da gökdelenler dikecek, efendim Muhammed Ali Clay'in çiftçiliğini alacak, Bay Kemal de bunu seyredecek. Yerler mi? Yemezler yemezler. Son kuruşuna kadar getireceğim" dedi. Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidin oyunuzu kullanın. Yuh ile bir şey olmaz, sandıkla olur. Bunlardan birisi kalktı dedi ki 'efendim, sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş.' ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da yurttaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na Ağrı'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkarken Ağrılı yurttaşlar, "Hak, hukuk, adalet" sloganı attılar. Kılıçdaroğlu da yurttaşlara, "Hakkı, hukuku ve adaleti ne pahasına olursa olsun bu ülkeye getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim huzuru. Bu ülkeye bereketi getireceğim. Bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğim" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SEVGİLİ AĞRILILAR, GENÇLİĞİM PATNOS'TA GEÇTİ: Sevgili Ağrılılar, gençliğim Patnos'ta geçti. Dolayısıyla bütün Patnoslu hemşerilerime selamlarımı, saygılarımı sunarım. Rahmetli babamın torunu olduğunda, karşıda görkemli bir Süphan Dağı vardı. Adını Süphan koydu. Şimdi Süphan, İzmit'te çalışıyor. Patnos'un ovalarını, bereketli topraklarını, çalışkan insanlarını biliyorum. Hüzünlü insanlarını biliyorum. Ağrı'yı biliyorum, Ağrı'nın nerelerden nerelere geldiğini biliyorum. Ağrı'da işsizlik olduğunu biliyorum. Ağrı'da ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Hepsini biliyorum.

İKTİDAR DEĞİŞİRSE SÖZDE DARBE OLUYORMUŞ… YA DARBEYİ SİZ YAPIYORSUNUZ: Biz neden bir değişim istiyoruz? 22 yıldır iktidardalar Allah aşkına 22 yıldır. Ağrı gibi bir kentin hala kanalizasyonu yoksa, hala bazı mahallelerine su gitmiyorsa bir sorunumuz var demektir. Yuh çekmeyin arkadaşlar, sandığa gidin oyunuzu kullanın. Yuh ile bir şey olmaz, sandıkla olur. Bunlardan birisi kalktı dedi ki 'efendim, sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş.' ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti.

EMİNE ŞENYAŞAR'IN HAKKINI, HUKUKUNU TESLİM ETMEZSENİZ ORADA BİR ADALETSİZLİK VAR DEMEKTİR: Yargıda adalet yok. Mahkeme salonlarında olmaz sadece adalet. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Bir kişi eğer bir kentin sokaklarında, caddelerinde güler yüzle gezemiyorsa o ülkede bir sorun bir adaletsizlik var demektir. Emine Şenyaşar'ın hakkını, hukukunu teslim etmezseniz orada bir adaletsizlik var demektir. Adaleti getireceğim.

SENİN NE İŞİN VAR GÜNEY AMERİKA'DA GEL AĞRI'NIN OVALARINI GÖR: Ağrı'nın sulu, bereketli ovaları. Murat Nehri… Onu da söyleyeyim, yüzmeyi Murat Nehri'nde öğrendim arkadaşlarımla beraber. Eğer bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerika'lara gidiyorsanız, senin ne işin var Güney Amerika'da gel Ağrı'nın ovalarını gör. Gel çalışkan insanlarını gör.

MANHATTAN'DA GÖKDELENLER DİKECEK, EFENDİM MUHAMMED ALİ CLAY'İN ÇİFTÇİLİĞİNİ ALACAK, BAY KEMAL DE BUNU SEYREDECEK, YERLER Mİ, YEMEZLER: Onların ne yaptıklarını biliyorum. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurtdışına götürdüler. Ağrılılara sözüm, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim. Öyle birileri alacak, paraları götürecek, Manhattan'da gökdelenler dikecek, efendim Muhammed Ali Clay'in çiftçiliğini alacak, Bay Kemal de bunu seyredecek. Yerler mi? Yemezler yemezler. Son kuruşuna kadar getireceğim.

KUL HAKKI YEMEDİM, KUL HAKKI YEDİRMEYECEĞİM: Benim Allah'a çok şükür verilmeyecek bir hesabım yoktur. Siyasete girdiğim gün malvarlığımı kendi internet siteme koydum. Benim malvarlığım budur. Alın terimle kazandım. Emekli olduktan sonra benim bürokratik hayatımın geçtiği bütün birimleri didik didik ettiler, acaba Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey bulabilir miyiz diye. Bulamayız bulamayız. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Ama onlar bunu diyemiyorlar. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim diyemiyorlar. Kim söylüyor, Bay Kemal söylüyor. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim.

TÜRKİYE'DE MALI ONLAR GÖTÜRDÜLER, SEFALETİ VATANDAŞ ÇEKİYOR: Az önce Ekrem Başkan açıkladı. Dedi ki 'sosyal yardımları kesecekler, geziyorlar diye, Kılıçdaroğlu gelirse sosyal yardımları kesecek.' Niye keseyim. Bir çocuk açsa 85 milyon açtır. Bir evin elektriği kesilmişse 85 milyonun evinin elektriği kesilmiş demektir. Bir evde kışın ortasında parasını ödemedi diye doğalgazı kesilmişse 85 milyon soğukta demektir. Benim anlayışım budur. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, bereketin olduğu bir Türkiye istiyoruz. Türkiye'de malı onlar götürdüler, sefaleti vatandaş çekiyor. Malı onlardan alacağız vatandaşa vereceğiz. Vatandaş, benim başımın üstüne.

SİZİN YOKSULLUĞUNUZU DEVLET DIŞINDA KİMSE BİLMEYECEK: Hanımlar, size de bir çift sözüm var. Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğim, Allah nasip ederse. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadınlar için bankada bir hesap açacağız. Sosyal hizmet uzmanı gelecek evinize, bu bir kadın. Yüzde 99,9'u kadınlar olacak. Sizin eviniz kira mıdır, ev size mi aittir, kaç çocuğunuz var, evde engelli var mı, yaşlı var mı, yaşlıya bakım var mı, sizin bütün ekonomik durumunuzu raporlayacak ve denecek ki şu aileye ayda şu kadar para ödenmesi lazım, asgari ücretten az olmamak üzere. Dolayısıyla sizin banka hesabınıza bu para yatacak. Sizin yoksulluğunuzu devlet dışında kimse bilmeyecek. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Yani gideceksiniz paranızı ananızın ak sütü gibi çekeceksiniz, çoluk çocuğunuzun rızkını sağlayacaksınız.

HER ÇOCUK OKULDA BESLENECEK: Bazı anneler diyor ki acaba bize altın hesabı açılır mı? Sözüm söz. Bay Kemal sözü, altın hesabı da açacağız. Niçin açılmasın. Onlar yandaşlara veriyorlar, biz size vereceğiz. Çünkü bütün sıkıntıları çeken evdeki kadın. Yoksulluk varsa o sıkıntıyı çeken evdeki kadın. Çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünen kadın. Allah inandırsın, ekmeğin arasına salça sürüp çocuğunu okula gönderen anneler var. Bunu da bitireceğim. Göreceksiniz, her çocuk arkadaşlarıyla beraber güle oynaya okula gidecek, beslenme çantası olmayacak, okulda suyunu, sütünü içecek, arkadaşlarıyla beraber yemeğini yiyecek. Tok bir şekilde evine gelecek. Her çocuk okulda beslenecek. Her çocuk aynı yemeği yiyecek, aynı sütü içecek, aynı suyu içecek. Her çocuk.

BÜTÜN ÇİFTÇİLERE BEDAVA VERECEĞİM İNŞALLAH: Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler var. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Siz zamanı gelince emekli olacaksınız. Sosyal devlet size en büyük güvenceyi verecek. Hiç kimse bundan endişe duymasın. Ben Kemal geliyorum diyorsunuz, geleceğiz. Halkın iradesiyle geleceğiz. Size şükran borçluyum, saygı duyuyorum. Elektrikten neler çektiğinizi biliyorum. Elektrik sıkıntılarınızı da biliyorum. Çiftçinin hangi dertleri çektiğini de biliyorum. Bütün çiftçilere bedava vereceğim inşallah. Beşli çetelere değil, halka çalışacağız. Onlara değil size çalışacağız. Sizin için çalışacağız.

HERKESİN KİMLİĞİ KENDİ ŞEREFİDİR VE ONURUDUR: Bir değişime hazır mısınız? Bir değişimi yapmak istiyor musunuz? Türkiye'ye hakkı, hukuku ve adaleti getirmeye hazır mısınız? Devletin dini adalettir, adaleti getirmeye hazır mısınız? Benim de size sözüm olsun, sizin için çalışacağım. Hiçbir ayrım yapmadan çalışacağım. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım, 85 milyona hizmet edeceğim. Hiçbir ayrılık ve gayrılık olmayacak. Herkesin inancına, herkes saygı duyacak. Herkesin kimliğine, herkes saygı duyacak. Herkesin kimliği kendi şerefidir ve onurudur. Ben dahil 85 milyon saygı duyacak.

BU BÖLGEYİ ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ İLAN EDECEĞİZ: Bereket, yağmurumuz yağıyor. Gençler, işsizliği de biliyorum. Gayet iyi biliyorum, işsizlik sorununu. Onu da çözeceğim hiç endişe etmeyin. Buralara Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı, Elazığ, Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölgede olağanüstü yatırımlar olacak. Söz veriyorum, sizin için çalışacağım. Söz veriyorum, bu ülke için çalışacağım. Söz veriyorum hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Söz veriyorum herkes kimliğiyle şeref duyacak. Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum, Ağrı Meydanı'ndan size söz veriyorum."