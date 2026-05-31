Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik
Gazeteci Reha Muhtar, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde yaşadığı rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhtar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve önümüzdeki saatlerin kritik olduğu ifade edildi.
Türk televizyon tarihinin tanınan ekran yüzlerinden biri olan 66 yaşındaki gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından ünlü gazeteciye kalp yetmezliği teşhisi konulduğu ve tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi.
DENİZ UĞUR BODRUM’A DOĞRU YOLA ÇIKTI
Reha Muhtar’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, eski eşi Deniz Uğur’dan geldi. Haberi alır almaz çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum’a doğru yola çıktıklarını belirten Uğur, sevenlerinden dua istedi.
"HAYIRLI DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"
Deniz Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Çanakkale’deki yazlığımızdayken Reha Muhtar’ın Bodrum’da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz’ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden Reha Muhtar'ın sağlık durumu yakınları ve sevenleri tarafından endişeyle takip ediliyor.