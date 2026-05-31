Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti

Ankara'da düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında partililere Güvenpark’ta seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının ardından alandaki kalabalığa "Anıtkabir’e yürüyoruz" çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine harekete geçen çok sayıda partili ve yönetici, Anıtkabir’e doğru toplu bir yürüyüş başlattı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MÜDAHALE

Anıtkabir’e ulaşıldıktan sonra alanda toplanan kalabalığa, bir genç tarafından Nutuk'tan Gençliğe Hitabe okundu. Gencin hitabeyi okuduğu esnada, bacağını önünde bulunan demirin üzerine atmaya çalışması dikkat çekti. Durumu fark eden Özgür Özel, gence anında müdahalede bulundu.

"EZBERE BİLEN BİRİNİ ÇIKARAMADINIZ MI?"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Hababam Sınıfı bile ezbere okuyordu. Bu personel kim?", "Ezbere bile okuyamıyor, gençliğe bak", "Ezbere bilen birini çıkaramadınız mı?", "Özgür Özel bıraksa bacak bacak üstüne atıp okutacak", "utmayın küçük enişteyi", "Rezillik" şeklinde yorumlar yapıldı.