CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de MYK'yı topladı. Grup Başkanvekili Murat Emir, grup toplantısının yapılacağını ve Kılıçdaroğlu'nun itirazının tartışmaya yer olmadığını söyledi.

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda MYK üyeleriyle bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emir, salı günü Meclis'te yapılması planlanan Grup Toplantısına ilişkin, "Yönetmeliğimize, tüzüğümüze ve Meclis teamüllerine göre Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul toplantısının saatini belirler, gündemini ve zamanını belirler ve yapar. Bu yasal zemin 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yoktur" dedi.

'BİZİM AÇIMIZDAN TARTIŞMAYA YER YOK'

Emir, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine ilişkin itiraz dilekçesiyle ilgili de "O başvurunun içeriğini bilmiyorum, değerlendirmeye fırsatım olmadı ama 100 yıllık partinin buradaki geleneği, tüzüğüdür. Buna baktığınız zaman durum son derece açık; bu nedenle bizim açımızdan bir tartışmaya yer yok" diye konuştu.

Emir, kendisine yöneltilen 'Kılıçdaroğlu dün FETÖ ve ajanlık tartışması dile getirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusu üzerine de "Partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış ve eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktalara çekmek olanaklı değildir. Burada sandığına sahip çıkan, milletin iradesine sahip çıkan, hukuku arayan, kurultay isteyen ve partiyi ancak partililerin seçtiği kadroların yöneteceğine inanan yapılar var. Onlarla Saray'ın CHP'sini yaratmaya çalışanlar arasındaki bir mücadele" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
