Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest

Güncelleme:
Galatasaray yönetimi, sezonun öne çıkan isimlerinden Uğurcan Çakır'ın maaşını 120 milyon liradan 200 milyon liraya yükseltti. Sarı-kırmızılıların başarılı kaleciyi takım kaptanları arasına katmayı planladığı belirtilirken, oyuncu için gelebilecek transfer tekliflerinin de değerlendirmeye alınmayacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, gösterdiği performansın karşılığını aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, milli kalecinin maaşında önemli bir iyileştirmeye giderken, tecrübeli file bekçisi için kaptanlık planı da yapıyor.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN BİRİ OLDU

Sezon başında Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Uğurcan Çakır, Galatasaray'daki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken deneyimli kaleci, sarı-kırmızılıların sezon boyunca en istikrarlı isimleri arasında yer aldı.

YENİ MAAŞI 200 MİLYON LİRA

Galatasaray yönetimi, başarılı performansının ardından Uğurcan Çakır'a önemli bir jest yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe gelirken maddi konuları ön plana çıkarmayan ve ilk sözleşmesinde 110 milyon lira kazanan milli kalecinin, yeni sezon için belirlenen 120 milyon liralık maaşı 200 milyon liraya yükseltildi. Böylece Uğurcan'ın yıllık kazancı yaklaşık 3.75 milyon euro seviyesine çıkmış oldu.

KAPTANLIK İÇİN DE ADAY

Galatasaray'da sadece performansıyla değil, saha içi ve saha dışındaki tavırlarıyla da takdir toplayan Uğurcan Çakır için yeni bir plan daha yapılıyor. Yönetimin ve teknik heyetin, tecrübeli file bekçisini takım kaptanları arasına dahil etmeyi düşündüğü belirtildi.

TEKLİFLERE KAPI KAPANDI

Galatasaray yönetimi, Uğurcan Çakır için gelebilecek transfer tekliflerini değerlendirmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların uzun vadeli planlarının merkezinde yer alan milli kalecinin de kulüpte kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli eldivenin, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği aktarıldı.

REKOR BONSERVİSLE GELMİŞTİ

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı sezon başında Trabzonspor'dan 27.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Bu transfer, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli yerli oyuncu transferlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
