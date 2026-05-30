Kanye West konseri havadan görüntülendi

Rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'daki dev konseri, dron kamerasına yansıdı. Işık gösterisi ve sanatçının sahne performansı görsel şölen oluşturdu.

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, İstanbul'daki konseri için sahneye çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00 sıralarında başlayan konser dron kamerasına yansıdı. Sanatçının kurulan platform üzerinde sahneye çıkış anları ve ışık gösterisi görsel şölen oluşturdu. Öte yandan, konsere gelen insan yoğunluğu da havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı