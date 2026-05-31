Haberler

CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti

CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin resmi Instagram hesabının yönetimi, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine geçti. Hesaptan yapılan ilk paylaşımda Kılıçdaroğlu için "Genel Başkanımız" ifadesi kullanılırken, gönderi kısa sürede çok sayıda tepki aldı.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, partinin resmi Instagram hesabının yönetimini devraldı.

Hesaptan yapılan ilk paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldığı anlara yer verildi.

"GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU" İFADESİ KULLANILDI

Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı'nda yurttaşlarımıza seslendi" ifadeleri kullanıldı.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu paylaşımın ardından gönderinin altına kısa sürede binlerce yorum yapıldığı görüldü. Özellikle paylaşım metninde yer alan "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" ifadesi, kullanıcıların tepkilerine neden oldu. Kullanıcılar paylaşımın yorum kısmına, "Genel Başkanımız Özgür Özel'dir, CHP’nin tek genel başkanı var. O da Özgür Özel." gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler! Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı

Kazadan ilk görüntüler! Cenazeler yanan otobüsten böyle çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel yaz sezonunu açtı, leopar desenli bikinisiyle göz kamaştırdı

Yaz sezonunu açan güzel oyuncu bikinili pozları ile yaktı geçti
ABD’de hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu

İşte özgürlükler ülkesi! Hasta çocuk ve annesine insanlık dışı zulüm
Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı

Sürücülerin canını kurtarmak isterken canından oldu!

Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri oradaydı

Kritik mitingde gövde gösterisi: İşte taraflarını belli eden 45 vekil
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı

Öz kızının müstehcen videolarını paylaşan anne için karar verildi
Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Gelecek Partili Üstün: CHP, 26 Temmuz'a kadar kongre yapmazsa bu tarihten sonra yapılacak seçimlere giremeyecektir

CHP'yi bekleyen en büyük tehlikeyi Gelecek Partili isim açıkladı