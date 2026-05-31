Dün geceye damga vuran görüntü! Yıldız isme alkış yağıyor
Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in son penaltısını kaçıran Gabriel, takımının kupayı kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı. PSG'li Marquinhos ise kutlamalara katılmadan önce Brezilya Milli Takımı'ndan takım arkadaşının yanına giderek teselli etti. İki futbolcu arasındaki duygusal anlar final gecesine damga vurdu.
- Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in son penaltısını Gabriel kaçırdı, PSG kupayı kazandı.
- PSG'li Marquinhos, şampiyonluk sevinci sırasında milli takım arkadaşı Gabriel'i teselli etti.
- Marquinhos'un hareketi futbolseverlerden övgü aldı.
Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in son penaltısını kaçıran Gabriel büyük yıkım yaşadı. Psg'nin Brezilyalı yıldızı Marquinhos ise şampiyonluk sevincini bir kenara bırakıp milli takımdan arkadaşını teselli etmeye gitti.
FİNALİN KADER ANI GABRIEL'İN PENALTISI OLDU
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal arasındaki mücadele penaltı atışlarına kadar uzadı. Serinin en kritik anında Arsenal adına topun başına geçen Gabriel, vuruşunu auta gönderdi. Bu hata sonrası PSG kupaya uzanırken Arsenal cephesinde büyük üzüntü yaşandı.
MARQUINHOS'TAN TAKDİR TOPLAYAN HAREKET
PSG'nin deneyimli savunmacısı Marquinhos ise maçın ardından dikkat çeken bir davranış sergiledi. Şampiyonluk kutlamalarının başladığı sırada Brezilya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Gabriel'in yanına giden Marquinhos, üzgün futbolcuyu teselli etti. İki oyuncunun sarıldığı anlar kameralara yansıdı.
FUTBOLSEVERLERDEN ÖVGÜ ALDI
Kupayı kazanan tarafta olmasına rağmen rakibinin yaşadığı hayal kırıklığını paylaşan Marquinhos'un hareketi futbolseverlerden övgü aldı. Final sonrası ortaya çıkan görüntüler, gecenin en duygusal anlarından biri olarak değerlendirildi.
