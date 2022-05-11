Kazlıçeşme'deki 30 Yıllık İmar Sorunu Çözüldü. İmamoğlu: "Bireysel ya da Bir Grubun Rantı Üzerinden Tek Bir Talebi Dahi İbb Meclisi'ne Taşımadık"

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (ANKA) - İstanbul'da, yıllarca deri imalatının merkezi olarak işlev gören Kazlıçeşme'deki 30 yıllık imar sorunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Zeytinburnu Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla çözüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 60-70 yıllık geçmişinde, kent planlaması konusunda iyi bir sınav vermediğini belirterek, "Göreve geldiğimiz andan itibaren kent planlaması alanında ciddi adımlar attık. Taahhüdümüzü üç yıl boyunca yerine getirmenin de yine keyfini yaşıyorum. Şunu asla yapmadık ve yapmayacağız. Biz, asla bireysel bir talebi ya da kişisel bir grubun rantı üzerinden tek bir talebi dahi İBB Meclisi'ne taşımadık" dedi.

İBB ve Zeytinburnu Belediyesi, uzun yıllardır İstanbul'da dericiliğin merkezi sayılan ve 1988-1992 yılları arasında yerel yönetimlerce yıkılan Kazlıçeşme Meydanı'ndaki 30 yıllık imar sorununu çözdü.

'Kazlıçeşme Tapu Dağıtım Töreni', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımıyla bugün yapıldı.

Göreve geldikleri andan itibaren kent planlaması alanında ciddi adımlar attıklarını belirten İmamoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"ŞEHRİMİZ 60-70 YILLIK BİR GEÇMİŞİ ELE ALDIĞIMIZDA İYİ BİR SINAV VEREMEMİŞTİR: Şehrimiz, 60-70 yıllık bir geçmişi ele aldığımızda iyi bir sınav verememiştir. Bu anlamda tabii ki iyi çabalar olmuştur, üstün çabalar ortaya konmuştur. Her siyasi dönem, elinden gelenin iyisini yapma gayretinde olmuştur ama bugün şehrimizin planlamayla ilgili süreci, hepimizi rahatsız eden ve keyiflendiremeyen unsurlarla eleştirilir bir durumda.

BİREYSEL YA DA BİR GRUBUN RANTI ÜZERİNDEN TEK BİR TALEBİ DAHİ İBB MECLİSİ'NE TAŞIMADIK: Göreve geldiğimiz andan itibaren kent planlaması alanında ciddi adımlar attık. Taahhüdümüzü üç yıl boyunca yerine getirmenin de yine keyfini yaşıyorum. Şunu asla yapmadık ve yapmayacağız. Biz, asla bireysel bir talebi ya da kişisel bir grubun rantı üzerinden tek bir talebi dahi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşımadık. Bunu hepinizin huzurunda söylemek isterim. Üç yıllık görev süremiz boyunca Avcılar Yeşilkent, Ataşehir, İçerenköy, Kayışdağı, İnönü, Küçükbakkalköy mahalleleri, Çekmeköy'ün merkezi, Pendik Kavakpınar, Çınardere mahalleleri ve Silivri'de imar sorunlarını çözdük. Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Kemerburgaz, Kadıköy Acıbadem, Şişli merkez, Sarıyer, Üsküdar, Ümraniye, Alibeyköy, Ferhatpaşa, Kartal'ın kuzeyi gibi bölgelerde de çözüme yakınız.

MUHATABIMIZ 16 MİLYON VATANDAŞIMIZ: Bizim muhatabımız, sözüm ona kendine göre itibarlı bireyler değil. Biz, olaya itibarlı 16 milyon vatandaşımız olarak bakıyoruz, onların kullanımlarını ön planda tutuyoruz. Planlama süreçleri kıymetli. ve bu alanda İstanbul'un lehine, aleyhine hangi husus varsa ulusal düzeyde, İstanbul dışında bakanlıklar ve diğer kamu kurum, kuruluşlarındaki süreçleri de şeffaf bir şekilde takip ediyoruz. Gerektiğinde hukuki haklarımızı kullanıyoruz. ve bu noktada gerekiyorsa da kamuoyunu mutlaka bilgilendiriyoruz. Bu anlamda bütün yol arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, bu süreç adına, İstanbullular adına hem teşekkürlerimi ilan ediyor hem de bu başarılarını çok sevgili yol arkadaşım Tayfun Kahraman'a hediye ediyorum.

CİDDİ ANLAMDA MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞMUŞTUR: Burada çok ciddi anlamda bir mülkiyet sorunu çözüme kavuşmuştur. Bini aşkın sayıda insanın içinde olduğu bir sürecin, sulh ile kabulüyle bir tapuya dönüşmesini sağladık. Burada belki de yıllarını buraya bağlamış ve bekleyen insanlarımız olduğunu görüyorum. Burada birçok kamu kurumunun, kişilerin o şeffaflık ortamına gösterdiği saygıyla ve iş birliğiyle yürüttüğü süreci tebrik etmek lazım. Zeytinburnulu hemşerilerimizin ya da İstanbullu hemşerilerimizin bizim gibi seçilmiş siyasilerden beklediği tavır ve tutum tam da budur. Bunun gururu, hepimizin. Yaptığımız işin sahibi yok ki. Yaptığımızın işin sahibi milletimiz, halk. Dolayısıyla bugün Zeytinburnu Belediye Başkanı'mız var. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben buradayım. Yarın başkaları olacak. Daha sonra başkaları. Dün başkaları olduğu gibi. O bakımdan yaptığımız her iyi iş, bizimle gelir. Bu manada en üst seviyede hoşgörüyle, toleransla, iyi niyetle ve karşılıklı diyalog kurma konusunda azami gayretle bunun her ilçede takipçisi ve mutlaka ısrarla uygulayıcısı olmaya devam edeceğimi hem burada bulunan kıymetli hemşerilerim hem de bizi izleyen bütün İstanbullulara duyurmak isterim."

ARISOY: SORUNUN DEĞİL, ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLDUK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise konuşmasında, "30 yıl süren bir serencamın; itirazlarla, iptallerle dolu bir serencamın mutlu zamanına geldik. Ben de elbette mutluyum. Bu süreçte, bu problemin çözümü için buradaki hak sahiplerinin, maliklerin probleminin çözümü için sorunun değil, çözümün bir parçası olmanın huzuru içinde buradayım. Sadece kanunen belediyemizin üzerine düşen hususlarda değil, diğer hususlarda da diğer kurum ve kuruluşlarla da birlikte çalışarak mutlu bir sona eriştirdik. Kazlıçeşme'mize, İstanbul'umuza, Zeytinburnu'muza hayırlı olsun" dedi.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün de konuşmasında bölgede yaptıkları çalışmaları detaylarıyla anlattı.

HAK SAHİBİ İLHAMİ YÜKSEL: 83 YAŞIMA GELDİM, EN MUTLU GÜNÜMÜ YAŞIYORUM

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Arısoy, sembolik olarak 6 hak sahibine tapularını teslim etti. Hak sahipleri adına konuşan Figen Öztemir, duygularını, "Çok mutluyum. 30 yıl, dile kolay. Ben, uzun yıllar Türkiye Deri Sanayicileri Dernek Başkanlığı yapmış, Kazlıçeşme ve deri sanayii için çok çalışmış Cezmi Öztemir'in kızıyım. Babamın hayatta olup, bugün burada olmasını çok isterdim. Arsalarımızın 30 yıldır çözülemeyen problemlerimize iki yıl içinde çözüm bulan, arsalarımızı imara açan, yeni tapularımızı vermek için çalışan, başta Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

Yeni tapusuna kavuşan hak sahibi İlhami Yüksel de "Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu hemşerim, demokrasiyle yönetilebilmek için nasıl bir yol takip etmemiz gerektiğini bize çok güzel anlattı. Çok teşekkür ediyorum. Ben, 51 yaşındaydım bu yıkımlar başladığında, şimdi 83 yaşına geldim. En mutlu günümü yaşıyorum" dedi.

550 HİSSEDAR TAPULARINA KAVUŞTU

Törenle birlikte toplam 550 hissedar, yeni tapularına kavuşmuş oldu. Törende İmamoğlu'na, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da eşlik etti.