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Bafra'da kayıp kadın, Kızılırmak'ta otomobilinde ölü bulundu

Bafra'da kayıp kadın, Kızılırmak'ta otomobilinde ölü bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi Esma Türkel (40), Kızılırmak Nehri'nde otomobilinin içinde ölü bulundu. Devlet memuru olan Türkel'in eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusu yapmıştı. Nehirde aracı görenlerin ihbarıyla yapılan incelemede cesede ulaşıldı. Türkel'in gece saatlerinde otomobille nehre düştüğü değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Esma Türkel (40), Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobilde ölü bulundu.

Bir kurumda devlet memuru olan Esma Türkel, 3 gün önce eve dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Türkel'i arama çalışmaları sürerken, bugün Kızılırmak Nehri'nde bir aracı görenler ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Araçta kadın cesedine ulaşıldı. İncelemede, cesedin Esma Türkel'e ait olduğu belirlendi. Türkel'in kullandığı otomobille gece saatlerinde nehre düştüğü üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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