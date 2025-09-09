Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edildi

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerini hedef aldı.

KATAR'DAN İSRAİL SALDIRISINA KINAMA: ULUSLARARASI HUKUK AÇIK BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLDİ

İsrail'in saldırısına kınama Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar'da Hamas siyasi bürosunun birkaç üyesinin yaşadığı binaya düzenlenen saldırıyı 'en şiddetli şekilde kınadıklarını' söyledi. El-Ensari, "Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali, Katarlıların ve Katar'da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari

"KATAR, İSRAİL'İN BU PERVASIZ DAVRANIŞINI HOŞ GÖRMEYECEK"

El- Ensari, Katar'ın İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit ettiklerini dile getirdi. "Bu saldırıyı şiddetle kınayan Katar, İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit eder" diyen el-Ensari, soruşturmanın en üst düzeyde devam edeceğini ve ayrıntıların elde edilir edilmez kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

İSRAİL'İN 'SUİKAST' SALDIRISI

Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları 10'a kadar patlama sesi duyduklarını ve yoğun duman gördüklerini aktardı. Hamas'a yakın kaynaklar, grubun müzakere merkezinin hedef alındığını söylerken, İsrail basını patlamaların Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi olduğunu ifade etti.

İsrail Ordu Radyosu, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi. Saldırının gerçekleştiği yer belirtilmedi.

ÜST DÜZEY HAMAS YETKİLİSİ HEDEF ALINDI

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırıda, toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. İsrail basını ise saldırıda Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığını iddia etti.

HAMAS LİDERLERİ YARA ALMADAN KURTULDU

Al Jazeera televizyonu ayrıca Hamas kaynaklarına dayandırarak, Hamas liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu bildirdi.