Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edildi

Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edildi
Güncelleme:
Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edildi
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail'in başkent Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes önerisini görüşen Hamas liderlerini hedef alan suikast saldırısının uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlali olduğunu ve şiddetle kınadıklarını duyurdu.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerini hedef aldı.

KATAR'DAN İSRAİL SALDIRISINA KINAMA: ULUSLARARASI HUKUK AÇIK BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLDİ

İsrail'in saldırısına kınama Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar'da Hamas siyasi bürosunun birkaç üyesinin yaşadığı binaya düzenlenen saldırıyı 'en şiddetli şekilde kınadıklarını' söyledi. El-Ensari, "Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali, Katarlıların ve Katar'da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edildiKatar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari

"KATAR, İSRAİL'İN BU PERVASIZ DAVRANIŞINI HOŞ GÖRMEYECEK"

El- Ensari, Katar'ın İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit ettiklerini dile getirdi. "Bu saldırıyı şiddetle kınayan Katar, İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit eder" diyen el-Ensari, soruşturmanın en üst düzeyde devam edeceğini ve ayrıntıların elde edilir edilmez kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edildi

İSRAİL'İN 'SUİKAST' SALDIRISI

Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları 10'a kadar patlama sesi duyduklarını ve yoğun duman gördüklerini aktardı. Hamas'a yakın kaynaklar, grubun müzakere merkezinin hedef alındığını söylerken, İsrail basını patlamaların Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi olduğunu ifade etti.

Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edildi

İsrail Ordu Radyosu, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi. Saldırının gerçekleştiği yer belirtilmedi.

ÜST DÜZEY HAMAS YETKİLİSİ HEDEF ALINDI

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırıda, toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. İsrail basını ise saldırıda Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığını iddia etti.

Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edildi

HAMAS LİDERLERİ YARA ALMADAN KURTULDU

Al Jazeera televizyonu ayrıca Hamas kaynaklarına dayandırarak, Hamas liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Davutoğlu isyan etti: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan Sarı:

lanetli kavim Trump a haber verince herşeyi yapabileceğini sanıyor.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA.Kılıç:

Terör devletiyle barış görüşmesi yapılmaz Müzakere heyetini vurmak nedir yaa...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Ula uluslararasi kurallari Muslumanlardan baska kabul eden varmi? Oda korkularinda Uluslararasi kural diye dem vuruyoralar. Diyemiyorlar valla bizde Israili vurasak makat yok diye.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Özcan:

eeeeer sonuç

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

korkmayın savaşın ne duruyorsunuz. israil resmen topraklarınıza saldırmış.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
