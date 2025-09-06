Kastamonu Üniversitesi'nden Şiddetsiz İletişim Projesi

Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Erasmus+ Destekli Oyunlaştırma ile Şiddetsiz İletişim Projesi" kapsamında ergenlik çağındaki çocuklara şiddetsiz iletişim kurmaları için oyun içerikli eğitimler verilecek.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer'in yürütücülüğündeki 250 bin avro bütçeli proje 24 ay sürecek.

Önümüzdeki ocak ayında hayata geçirilmesi hedeflenen proje ortakları arasında İtalya, Estonya, Almanya ve Polonya bulunuyor.

Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, AA muhabirine, uluslararası bir projeye imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Akran zorbalığı oranlarında artış yaşandığına dikkati çeken Kamer, özellikle çocuklar arasında akran zorbalığının günden güne artarak daha da büyüdüğünü kaydetti.

Kamer, bu noktada iletişim eksiklerinin olduğunu vurgulayarak, akranlar arasında kendilerini ifade etmede ciddi problemler yaşandığını belirtti.

İlgili kuruluşların yayınladığı belgeler ve uluslararası raporlarda özellikle ergenlik çağına yaklaşan bireylerde iletişimle ilgili ciddi problemler yaşandığının tespit edildiğine değinen Kamer, "Bu tespitten yola çıkarak, bunların giderilmesi noktasında Kastamonu Üniversitesi olarak 'neler yapabiliriz' noktasında fikir jimnastiği yaptık." dedi.

Kamer, bunun üzerine "Şiddetsiz İletişim" adını verdikleri bir proje geliştirdiklerini belirterek, "Biz şiddetsiz iletişimi oyunlaştırmayla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Şiddetsiz iletişimin, 1984'te Amerika'da ortaya atılan bir kavram olduğuna işaret eden Kamer, bununla ilgili Amerika'da dijital bir uygulama bulunduğunu söyledi.

Kamer, Amerika'da 5 yaşından 95 yaşına kadar herkesin iletişim becerilerini geliştirmek için bu oyunu basit bir şekilde oynadığını kaydetti.

Bu kapsamda bunun Avrupa ve Türkiye versiyonunu yapan bir oyunlaştırma programı hazırlayacaklarını bildiren Kamer, projenin Avrupa Birliği tarafından desteklenen büyük ölçekli "ortak işbirlikleri projesi' kapsamında olduğunu anlattı.

Kamer, her proje ortağı ülkenin, projede yapması gereken birtakım sorumlulukları bulunduğunu vurguladı.

-"Almanya'da bir yazılım şirketi ortağımız var"

Üniversiteler, okullar, yazılım şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının projeye dahil olduğunu dile getiren Kamer, proje ortağı ülkelerde ve Türkiye'de çeşitli toplantılar ile ziyaretler yapılacağını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak eğitimler gerçekleştirileceklerine işaret eden Kamer, "Rehber öğretmenler için 'şiddetsiz iletişimde neler yapılabileceği' noktasında rehber hazırlamayı planlıyoruz. Diğer taraftan, Almanya'da bir yazılım şirketi ortağımız var. Onla birlikte bir oyun geliştireceğiz. Özellikle ergenliğe adım atan gençlere, şiddetsiz iletişimi oyunlaştırarak anlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye'deki akran zorbalığını önleme noktasında önemli adımlar atacağız"

Rehber öğretmenlere birtakım eğitimler vereceklerini belirten Kamer, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'de bir sorun olarak sürekli dillendirdiği, akran zorbalığı ile ilgili ortaya çıkan durumları gidermek adına güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Türkiye'deki akran zorbalığını önleme noktasında Kastamonu Üniversitesi olarak önemli adımlar atacağız. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Portekiz, Estonya, Almanya'da da okullarda birtakım uygulamalar gerçekleşecek. Oradaki eğitimcilerle, öğrencilerle de buluşacağız. Onların da ortaya koymuş olduğu sorunları Avrupa ve Türkiye üzerinde, problemleri gidermek adına önemli adımlar atacağız. 'Şiddetsiz İletişim Çalışma Merkezi' ile ilgili Amerika'da yoğun çalışmalar yapılıyor ama Avrupa ayağı ve Türkiye ayağında birtakım eksikler var. Bu projeyle inşallah bunlar giderilecek."

-"Empati en önemli unsurlardan bir tanesi"

Kamer, projenin önemli kazanımlar sağlayacağına işaret ederek, "Proje ile ergenlik çağına yaklaşan bireylerin şiddetsiz iletişim noktasında belli kazanımlar elde etmesini sağlayacağız. Bu kapsamda empati en önemli unsurlardan bir tanesi. Şeffaflık, yaşamına özen gösterme, vizyoner sahibi olmak, liderlik becerilerinin gelişmesi, açık olmak, iletişim becerilerinin güçlü olması, saygınlık kazanmak gibi belli temel beceriler bu kapsamda kazandırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Projedeki en önemli noktalardan bir tanesinin güvenli eğitim ve doğru iletişimin kullanılması olduğunu aktaran Kamer, doğru anahtar kelimeleri kullanması noktasında idareciler, öğretmenler, rehber öğretmenler, veliler ve çocukların çeşitli kazanımlar elde edeceğini sözlerine ekledi.