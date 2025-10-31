Haberler

Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada kararlar açıklandı. Otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine ve kızları dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

  • Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti ve 137 kişi yaralandı.
  • Otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül ve diğer 6 sanık 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
  • Aynı sanıklar hayatını kaybeden 44 kişi için müebbet hapis cezasına mahkum edildi ve cezalarda indirim uygulanmadı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında karar açıklandı.

İŞTE VERİLEN CEZALAR

Sanıklar Otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Emir Aras ve Sedat Gülener 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklar hayatını kaybeden 44 kişi için de müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Cezalarda indirim uygulanmadı.

BUGÜNKÜ DURUŞMADA YAŞANANLAR

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmanın dördüncü günü, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları dinlendi. Duruşmada sanıklara, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve kadına karşı kasten öldürme" suçunun delaletiyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarının uygulanmasına binaen ek savunma hakkı verildi.

HALİT ERGÜL SAVUNMA YAPTI

Şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, ek savunma ve esasa ilişkin beyanında, "Çok üzgünüm, eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Hasbelkader çıktık o gece. Başka eklemek istediğim bir şey yok." dedi.

Otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Kiracısı olduğum bu otelde yangın yükünü artıracak hiçbir yapısal değişiklik yapmadım. Bütün çalışanları tanımam mümkün değildir hatta bazı çalışanları burada tanıdım." iddiasında bulundu.

"EKSİKLİK OLDUĞU HALDE BANA İLETİLMİYOR"

Kendilerini can ve mal güvenliği bakımından denetlemesi gereken kurumun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu savunan Ergül, "Eksiklik olduğu halde bana iletilmiyor. Yangından sonra birçok otel kapatıldı. Onların denetleme görevinde görmedikleri eksiklikleri benim görmem mümkün değildir. Keşke beni de kapatsalardı da bu olay yaşanmasaydı. Keşke öngörebilseydim de oteli ben kapatsaydım." diye konuştu.

Emine Murtezaoğlu Ergül, Halit Ergül ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener'in avukatları da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

DAVA SÜRECİ VE İSTENEN CEZALAR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan bin 950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan bin 950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise bin 950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati istendi.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

GEÇMİŞ OLSUN AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS YEMİŞLER MÜHEBBET YEMEDİKLERİ SÜRECE 15 YIL SONRA DIŞARDALAR İYİ HAL TUTUKLULUK SÜRESİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA

Haber YorumlarıRamazan Yakar:

agirlasmis olan muebbetten daha cok ceza olarak bilmiyosan bari yorum yapma

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Ne oldu mal uğruna üç kuruş harcamamanız hayatınıza mal oldu.Tüm iş insanlarına örnek olmalı üç kuruş harcayıp güvenlik önlemlerini almaktan kaçınmayın ne başkasının ne de sizin hayatınız kararsın

Haber YorumlarıUFUK oouAkjmnşh BEKTAŞ:

devletin hiç bir kurumu suçlu değil tek suçlu otel sahibi ve kızlarının he Bravo olur raporu veren ler uygundur diyenler ne oldu

Haber YorumlarıBekir Bey:

Yeterli değil maalesef. İtfaiyenin düzenlediği raporu yangından önce kim iptal ettiyse, Bolu Belediye başkanı, Türkiye'deki bütün otellerin güvenlik denetiminden sorumlu Kültür ve Turizm bakanlığı yetkili ve Bakanı aynı cezayı yani ağırlaştırılmış müebbet almadıkça vicdanları susturamazsınız.

