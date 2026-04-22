Haberler

Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, Alaves'i 2-1 mağlup etti. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılamada Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. tribündeki taraftarlar tarafından yuhalanırken, mücadeleyi 1 asistle tamamlayan Arda Güler son düdüğün ardından taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.

La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid ile Alaves Santiao Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Real Madrid, şampiyonluk umutlarını sürdürdü. 

ARDA GÜLER'DEN 1 ASİST  

Bayern Münih maçında takımının yıldızı olan 21 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler, Alaves karşısında da büyük beğeni topladı. Arda, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asist yaparak bu sezonki 14. asistini yapmayı başardı.

MBAPPE VE VINICIUS YUHALANDI, ARDA ALKIŞLANDI

Karşılaşmaya Real Madridli taraftarların yıldız oyunculara tepkileri ve Arda Güler'e olan sevgi gösterileri damga vurdu. Mücadele öncesinde tribündeki yerini alan Real Madridli taraftarlar, Kylian Mbappe ve Vinicius Jr'ı yuhalayarak tepki gösterdi. Milli yıldızımız Arda Güler ise tüm tribünlerden alkış aldı. Mücadelenin sona ermesinin ardından Real Madridli futbolcuların tribünleri tek tek dolaştığı sırada Arda Güler'e yeniden büyük bir destek gösterildi. Taraftarlar, yıldız oyuncuyu ayakta alkışladı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

