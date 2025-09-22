Kartalkaya Yangın Davası Devam Ediyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava sanık savunmalarıyla sürdü.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatlarının katılımıyla görülen 2. duruşmada, taraflara, celse arasında şikayetleri üzerine müştekiler (yaralı) Maya, Sim, Canel ve Berkuk Emre Koca'ya yönelik sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin mahkeme dosyasıyla birleşmesi ve gelen belgelere ilişkin söz verildi.

Tutuksuz sanık Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi İsmail Karagöz, daha önceki savunmasının aynen geçerli olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir de yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de değil, Gazelle Otel'deki merkez muhasebe ofisinde çalıştığını, daha önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti.

Tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı Kübra Demir ise Gazelle Otel'de çalışan personele iş güvenliği eğitimleri verdiğini, Grand Kartal Otel'e hiçbir şekilde gitmediğini ifade etti.

Avukat Yüksel Gültekin'in, "Yazınızla, imzanızla Grand Kartal Otel personeline eğitim verdiğinize ilişkin tutanak var. Siz bu defterleri hiç eğitim vermeden mi doldurdunuz yoksa otele gidip mi doldurdunuz? Yoksa eğitimi hiç vermediniz mi?" sorusu üzerine Demir, "Gazelle Otel'de Grand Kartal Otel'e çıkacak personele eğitim verdim." yanıtını verdi.

Tutuksuz sanık muhasebe görevlisi Mehmet Salun da önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirdi.

Mahkeme başkanının, otel çalışanlarının olduğu gruba yazdığı, "Gelecek tanıklarla bir avukatlar görüşsün derim. 3 maymunu oynasınlar derim. Çalıştığı departman dışı bilgi vermesinler. Yoksa olayları saçma sapan hale getiriyor diğer taraf." şeklindeki mesajları sorması üzerine Salun, kimseyi etkileme amacı olmadığını ileri sürdü.

Müşteki avukatları, mesajların okunmasının ardından tanıkları yönlendirdiği ve delil karartma şüphesi olduğu gerekçesiyle sanığın tutuklanmasını istedi.

Tutuklu sanık eski İl Özel İdare Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, otelin denetim yetki ve sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğunu savundu.

Tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, daha önceki ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

Otel resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin ve mutfak personeli Reşat Bölük, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.

Tutuklu sanık İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, daha önce yangın güvenliği raporunun talebe bağlı iptal edildiği birçok örnek bulunduğunu, bunların bazılarında iptal gerekçesi yazıldığını, bazılarında da yazılmadığını anlattı.

Yangın güvenliği raporunun talebe bağlı olarak iptal edilmesinin hukuki bir işlem olduğuna değinen Coşkun, "İptal dilekçesinin talep edildiği, iptal dilekçesinin onaylandığı ve 'White Fox' isimli kafenin denetiminin yapıldığı tarihlerde izinli olduğumu tekrar ifade ediyorum. İptal hadisesi talep edenin iradesiyle gerçekleşmiştir. Talimat almadığım ve talimat vermediğim ortadadır." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener de önceki savunmalarını tekrar ederek, denetim formunu görmediğini ve görmediği eksiksizliklerin risk analizini yapmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Gülener'in avukatının savunmasının ardından söz alan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "Öncelikle hocama verdiği ders için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullanınca sanık müdafisi araya girerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Gültekin, "Oturun yerinize, biz buraya ders dinlemeye gelmedik. Denetim görevlerini yerine getirselerdi ölmeyeceklerdi, vicdansızlar." şeklinde konuştu.

Gültekin'in, "Sen talimat almadan bu kararı veremezsin. Bu talimatı nereden aldınız, ne karşılığı aldınız?" sorusuna Gülener, "Görevim gereği hiç kimseden talimat almadım. Zaten üt düzey yöneticiyim. Hayatın olağan akışı içerisinde gelen dilekçeydi." cevabını verdi.

Tutuklu sanık itfaiye eri İrfan Acar da Kenan Coşkun'un kendisine başvurunun yanlış yapıldığını, kafeye ilişkin dilekçe verileceğinin söylediğini aktararak, "Akabinde iptal dilekçesi geldi. Daha önce de bu şekilde işlemler yapıldı. İptal dilekçesinin işleme konulmasında bana verilen görevler doğrultusunda işlem yapılmıştır. Bildirim yapılması zorunlu değildir. Rapor oluşmamıştır, oluşmayan raporu bildirmem beklenemez." diye konuştu.

Söz alan avukat Yüksel Gültekin, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları yetkililerinin dosyaya dahil edilmesini beklediklerini, cumhuriyet savcısının ek iddianame açmasını ve mahkemede birleştirilmesini istediklerini kaydetti.

Gültekin'in, "Daha iptal etmeden denetime gidiyorsun, neden?" sorusuna Acar, "Müdür bey, 'Bir gün öncesinden yanlış yapmışlar kafeye başvuracaklar.' dedi." şeklinde yanıt verdi.

Acar, Gültekin'in, "Bunun arkasında kim varsa elini vicdanına koy insan gibi söyle, çok ciddi ceza alacaksın, yoksa çok geç olacak." beyanı üzerine, "Bu işin arkasında kim var, kimler var bilemem. Beni arayan birileri yok." ifadelerini kullandı.

Bu sırada kürsüye çağrılan Gülener, Gültekin'in, "Belediye Başkanıyla nasıl akrabalığınız var?" sorusuna, "Halamın oğlu." cevabını verdi.

Tutuklu sanık teknik personel şefi Tahsin Pekcan savunma yapacağı sırada söz alan müşteki avukatı, 30 Temmuz'da tutuklu sanık otelin genel müdürü Emir Aras'ın, İstanbul'daki evinde yapılan aramaya Pekcan'ın müdafisinin katıldığını belirterek, çıkar çatışması olacağını düşündüklerinden başka avukat görevlendirilmesi talebinde bulundu.

Pekcan'ın avukatı, aramaya fiili olarak katılmadığını, kapı önünde sadece imza attığını kaydetti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Pekcan'a başka bir avukat atanmasını istedi.

Mahkeme heyetinin durumu görüşmek üzere ara verdiği esnada, bazı müştekiler, sanıklara ve avukatlara tepki gösterdi, "Hepiniz katilsiniz" diye bağırdı.

Ara karar kuran heyet, menfaat çatışması ihtimaline karşı Pekcan'a başka bir müdafi atanmasına karar verdi.

Sanıkların beyanlarıyla devam eden duruşmada, Otel Müdürü Zeki Yılmaz da önceki beyanlarını tekrar ettiğini kaydetti.

Mahkeme başkanının, "Emir Aras sana alarmı çalman için talimat verdi mi?" sorusuna Yılmaz, "Emir beyi aradım ama karşı taraftan cevap alamadım." yanıtını verdi.

Yılmaz, müşteki avukatının, "Yangını haber aldıktan sonra kimseye alarmı çalıştır diye talimat verdiniz mi?" sorusunu, "Hiç kimseye talimat vermedim." şeklinde yanıtladı.

Müşteki avukatının, "Hayatlarını kurtardığınız otel sahipleri ve personel dışında hangi misafirin tahliyesinde etkin şekilde rol aldınız?" sorusu karşısında Yılmaz, "Hatırlayamadım." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklar İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve LPG tesisatı bakım görevlisi Muharrem Şen de daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini kaydetti.

Tahsin Pekcan, görev yerinin Gazelle Otel olduğunu, elektrikle ilgili işlem yapmadığını savundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını belirterek, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre ve tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın sabaha kadar ara verdi.

Araştırma Komisyonu üyesi Köksal'dan açıklama

TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, duruşma arasında gazetecilere yaptığı açıklamada, salonda bazen aileleri de incitecek şekilde konuşmalara şahit olduklarını anlattı.

Davanın sonuna kadar takipçisi olduklarını ve her süreci adım adım takip ettiklerini göstermek için ailelerin yanında yer aldıklarını dile getiren Köksal, "Sonuç raporu yayınlanmadı ancak ayrıntılı şekilde her komisyon toplantısında biz bunları inceledik, süreçlerin takipçisi olduk. Bugün de ikinci davanın başlamasıyla tekrar bu acılar tazelendi. İnşallah sorumluların suçluların cezasını aldığı bir süreçle tamamlarız." dedi.

Açıklamasında, sürecin başından bu yana olayın takipçisi olan ve kamuoyunu bilgilendiren basın mensuplarına da teşekkür eden Köksal, ailelerin buna çok ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.