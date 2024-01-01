Trabzon, Ordu, Giresun ve Bayburt'ta Görevli Güvenlik Güçleri ve Sağlık Çalışanları Yılbaşı Gecesi Kutlandı

Trabzon, Ordu, Giresun ve Bayburt'ta protokol tarafından yılbaşı gecesi görev başındaki güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlandı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yomra ilçesindeki 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Yıldırım, çağrı karşılayıcılarla tek tek sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Oğuzhan Yılmaz ile telefonla görüşen Yıldırım, "Bütün gayretleriniz, çabalarınız ve fedakarlıklarınız için teşekkür ediyorum. Sizin, ailenizin ve tüm doktorların yeni yılını kutluyorum." dedi.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam ve her akşam kamu kurum görevlilerinin ve basın mensuplarının bütün gayret ve fedakarlıkla görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yılın her günü özellikle trafik kurallarına uyalım, alkollü bir şekilde hiç kimse direksiyon başına geçmesin. Yoksa kazalar oluyor. En son 10 vatandaşımızı kaybettik, Kuzey Marmara Otoyolu'nda. Bunların tamamı ya yorgunluktan ya da dikkatsizlikten oluyor. Çevresel etkiler olabilir belki ama buna karşı da dikkatli olmamız lazım kendimiz için. Avrupa'nın en fazla kaza olan ülkesiyiz? Bunu değerlendirmeliyiz. Bu sene kazalar daha az olsun, inşallah hiç olmasın tabii ama belki daha da az olsun diye temenni edelim. 2024'te barışın ve kardeşliğin daha çok öne çıktığı, savaşların olmadığı, insanların birbirleriyle kardeşçe yaşadığı bir dünya, bir zaman ve bir yıl temenni ediyorum."

Yıldırım ile görüşen çağrı karşılayıcı Şenay Küçük de hemen hemen her yıl nöbet başında yeni yıla girdiğini dile getirdi.

Küçük, yeni yılda sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Umarım bir daha deprem olayını yaşamayız. Çünkü biz burada o günü hatırlamak istemiyorum ama Kahramanmaraş çağrıları bize bağlandığı için biz karşıladık. Çok kötü bir hafta geçirdik. İnşallah öyle bir şeyle bir daha karşılaşmayız." dedi.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Yomra ilçesindeki trafik uygulama noktasını ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İftaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Giresun

Yılbaşı gecesi görevdeki personel ziyaretlerine Aksu Mahallesi'nde bulunan bölge trafik uygulama noktası ile başlayan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, görevli polislere tatlı ikramında bulunarak denetleme defterini imzaladı.

Serdengeçti ayrıca, uygulama noktasında durdurulan sürücülerle de sohbet ederek çikolata ikramında bulundu.

Daha sonra Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Serdengeçti, gece boyunca yoğun bir tempoda çalışan ekiplere teşekkür etti.

Vali Serdengeçti, eşi Belkıs Edige Serdengeçti ile Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane çalışanlarının ve hastaların yeni yılını kutlayıp sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmelerini diledi.

Yeni doğan ünitesini de ziyaret eden Vali Serdengeçti, 2023 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebeklerin ailelerine göz aydınlığı dileyerek altın taktı.

Batlama Yol Kontrol Noktası'nı ziyaret eden Vali Serdengeçti, görevi başında bulunan jandarma personellerin yeni yılını kutladı.

Serdengecti, "Jandarma teşkilatımızın üstün gayret ve özverisiyle, ilimizin güvenliğini sağlamak adına yaptıkları önemli görevleri takdirle karşılıyor, yeni yılın ülkemize ve ilimize huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Serdengeçti, son olarak Giresun Valiliği içerisinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) ziyarette bulundu.

Öte yandan il genelinde 942 emniyet, 542 jandarma ve 37 sahil güvenlik olmak üzere bin 521 personel görev aldı. Yine kent genelinde 64 polis devriyesi, 114 jandarma ve 4 sahil güvenlik yüzer unsuru olmak üzere 182 devriye unsuru görevlendirildi.

Ziyaret ve incelemeler sırasında İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer de yer aldı.

Bayburt

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin birimleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti.

Burada telsizden anonsla emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Eldivan, daha sonra polis ve jandarma uygulama noktalarını giderek, personele tatlı ikramında bulundu.

Bayburt Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Eldivan, yeni doğan bir bebeğe altın taktı, hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Eldivan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023'ün son saatlerinde emniyet ve jandarmanın hem trafik hem de güvenlik uygulamalarına devam ettiğini söyledi.

Yeni yıla girerken kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Eldivan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her tarafında olduğu gibi vatandaşımızın huzuru bizim için öncelik arz etmekte. Şu ana kadar gördüğümüz üzere gerek araç sürücüleri gerekse kontrol noktalarımızda olumsuz bir duruma rastlamadık. Hastanelerimizde yine doktor ve diğer personelimiz rutin şekilde çalışıyor. Herhangi bir özel durum yok. Ben bu vesileyle 2023'te yaşadığımız 'asrın felaketi' olan depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine 2023 yılı Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın da mutluluğunu yaşadık."

Ordu

Ordu Valisi Muammer Erol da, Altınordu ilçesindeki Yeni Mahalle Polis Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra, şehrin giriş ve çıkış noktalarında bulunan kontrol noktalarına ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Erol, Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da giderek, buradaki askerlerle bir araya geldi.

Vali Erol'un ziyaretlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Atila Aksoy ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz de eşlik etti.