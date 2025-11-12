Kara Ayaklı Gelinciği Kaçak Satmaya Çalışan Genç Suçüstü Yakalandı

AKSARAY'a nesli tehlike altındaki kara ayaklı gelinciği 30 bin liraya satmak isteyen E.K. (18), polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. E.K.'ye 11 bin 977 lira para cezası uygulandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, E.K.'nin Kırıkkale'den kaçak getirdiği nesli tükenmekte olan kara ayaklı gelinciği Aksaray'da 30 bin liraya satacağı bilgisine ulaştı. Kırıkkale otobüsünden elinde kafesle inen E.K. suçüstü yakaladı. Gelincik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, E.K.'ye 11 bin 977 lira para cezası uygulandı. Nesli tükenmekte olan ve kırmızı listede yer alan kara ayaklı gelincik, Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.