'Kampüs-Köy Akademisi' ile üniversitenin bilgi birikimi kırsala taşınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), hayata geçirdiği "Kampüs-Köy Akademisi" kapsamında, köylerin üretim yapısı ve öncelikleri doğrultusunda tarım, hayvancılık, sağlık, afet bilinci, ilk yardım, kültür, gastronomi ve dijitalleşme gibi alanlarda eğitim, seminer, tarama ve uygulamalı etkinlikler düzenleyecek.

ÇOMÜ ile köy muhtarlıklarının işbirliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje için bir yıl boyunca saha çalışmaları ve çalıştaylar yapıldı.

Proje kapsamında her yerleşim yerine standart bir program uygulanması yerine, çalıştaylarda belirlenen ihtiyaçlara göre eğitimler verilmesi kararlaştırıldı.

Tarım ve hayvancılığın öne çıktığı bölgelerde üreticilere toprak ve su yönetimi, bitki ve hayvan hastalıklarıyla mücadele, sürü yönetimi, modern üretim yöntemleri ile kalite ve verimliliğin artırılması konularında akademik destek sağlanacak.

Sağlık alanında ise genel sağlık ile ağız ve diş sağlığı taramaları yapılacak, kanser farkındalığı, ilk yardım ve koruyucu sağlık uygulamalarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Yangın ve deprem riski bulunan bölgelerde afetlere hazırlık, ilk müdahale ve kriz anında doğru davranış biçimleri ele alınacak. Bazı eğitimlerde sanal gerçeklik ve simülasyon teknolojilerinden yararlanılacak.

Projenin yalnızca eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle sınırlı kalmaması, kadın üreticiler, çiftçiler, gençler ve yerel girişimcilere yönelik mesleki eğitim, kooperatifleşme ve katma değerli üretim çalışmalarının da yürütülmesi amaçlanıyor.

Köylerin kültürel mirasının korunması amacıyla sözlü tarih, yöresel yemekler, geleneksel üretim yöntemleri ve unutulmaya yüz tutmuş yerel değerler kayıt altına alınacak.

Gezici müze tırı ve gece sineması gibi etkinliklerle çocukların ve gençlerin kültürel mirasla buluşturulması da planlanıyor.

Projenin ilk saha uygulaması, 19-20 Eylül'de Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde gerçekleştirilecek.

"Üniversiteler tüm faaliyetleriyle topluma dokunmak durumunda"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, Çanakkale'de özellikle kırsaldaki vatandaşların, hayvancılık ve tarımsal faaliyetlere yönelik taleplerinin olduğunu, bu doğrultuda uzman akademisyenleri yönlendirdiklerini aktardı.

Bu durumun kurumsal olması ve bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik daha spesifik çalışılması gerektiği fikrini uyandırdığını dile getiren Erenoğlu, bu amaçla ilçe bazlı düzenledikleri çalıştaylarda köylerde yaşayan vatandaşların beklenti ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

Erenoğlu, ÇOMÜ'nün 2 bin 250 kişilik akademisyen ordusuna sahip olduğunu kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Üniversiteler fildişi kuleler değiller. Üniversiteler tüm faaliyetleriyle topluma dokunmak durumunda. Biz de hem YÖK Başkanımızla hem de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğümüzle konuyu paylaştık ve bunu bir projeye büründürme fikri ortaya çıktı. Yaklaşık bir senedir bu projeyi ciddi şekilde olgunlaştırdık. Özellikle Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan'a çok teşekkür ediyorum. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar hocamız da projeyi bizzat sahiplendi."

Çıplak köyünde 19-20 Eylül'de yoğun katılımlı bir etkinlik düzenleyeceklerini vurgulayan Erenoğlu, "Akademisyenlerimizin sertifikalı eğitimlerinden tutun sağlık taramalarına kadar birçok etkinlik yapacağız. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının müze tırı burada olacak. İl Emniyet Müdürlüğü personeli, siber suçlar ve dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme yapacaklar. Kızılayımız, TÜBİTAK ve T3 Vakfının deneyap atölyeleri burada olacak." ifadesini kullandı.

Erenoğlu, orta ve uzun vadede büyük bütçeli Avrupa Birliği projelerinden destek almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Halkın bu faaliyetlerin içinde olmasını istiyoruz"

Proje koordinatörü Öğr. Gör. Özgür Üstün ise "Kampüs-Köy Akademisi"ni her ay 2 köyle buluşturmayı hedeflediklerini, buradaki amaçlarının üniversitedeki bilgi birikiminin sahaya taşınmasını olduğunu söyledi.

Köylerin bazı alanlarda dezavantajlı durumda olabildiğini belirten Üstün, proje kapsamında akademisyenleri köylerde vatandaşlarla buluşturarak farklı konularda eğitimler düzenleyeceklerini ifade etti.

Üstün, uzun soluklu bir proje olan "Kampüs-Köy Akademisi"ne katılımın gönüllülük esasına dayandığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Halkın bu faaliyetlerin içinde olmasını istiyoruz. Dersler, cumartesi ve pazar günleri, saat 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar devam edecek. Akşam saatlerinde köy kahvehanesinde, köy meydanında ve kapalı alanlar mevcutsa burada da bitkisel hastalıklar, hayvan sağlığı eğitimi, girişimcilik eğitimi, ilk yardım eğitimi gibi başka eğitimlerimiz de olacak. Aynı zamanda açık hava sinemaları planlıyoruz."

ÇOMÜ Çan Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Batu da proje kapsamında, Çıplak köyündeki evlerin duvarlarına yöreye özgü ürünlerin resimlerini çizdiklerini anlattı.

Duvarlara çizdikleri domates, kavun, zeytin, buğday tasarımlarını, köy halkının talepleri doğrultusunda oluşturduklarını belirten Batu, "Çıplak köyünün de içinde yer aldığı bölge, turistik bir bölge. Dolayısıyla çok fazla ziyaretçisi var. Bu ziyaretçilerin kendilerini fotoğraflayabilecekleri 'Çıplak Köy Hatırası' duvarı da oluşturduk. Ayrıca Troya Ören Yeri'ne gönderme yaparak Hektor ve Aşil'in karşılaşma sahnesini resmettik. 19 Eylül'de köyün çocuklarıyla beraber duvarda boyama yapacağız. Köy halkıyla beraber şenlik havasında geçecek bir gün hayal ediyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden İlhan Ulus da Rektör Erenoğlu'nun önderliğindeki projenin köylerinden başlamasını kendileri adına bir şans olarak gördüğünü belirterek, "Köyümüz bitkisel üretimin ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir köy. Üniversite akademisyenlerinin gelmesi ve sağlık taramalarının yapılacak olması bizim için bir avantaj. İnşallah güzel bir proje olacak." dedi.

Kaynak: AA