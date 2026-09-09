Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz turist, otel çalışanlarıyla tartışıp asılı bulunan Türk bayrağına tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen turist 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil amacıyla otele gelen İngiltere vatandaşı Stephen Kerr (58), otel çalışanları ile yaşanan tartışmanın ardından otelin lobisinde asılı bulunan Türk bayrağına tükürdü. Olayı gören otel çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otele gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Kerr'i gözaltına aldı.

Tercüman aracılığıyla ifadesi alındı

Emniyette tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Kerr, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kerr, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı. Kerr, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı