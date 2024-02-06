İzmir, Uşak ve Denizli'de Deprem Anma Programı Gerçekleştirildi

İzmir, Uşak ve Denizli'de 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla anma programı ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ndeki koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen programa, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu ile kentteki 23 afet grubunun temsilcileri katıldı.

Programda, saat 04.17'de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Depremin ardından çalışma ve yardımlar hakkında gazetecilere bilgilendirmede bulunan Çorumluoğlu, afet bölgelerinden İzmir'e gelen 10 bin 283 afetzede vatandaşın misafirhane ve otellere yerleştirildiğini, 80 bin 950 vatandaşın da kendi imkanlarıyla kentte ikamet ettiğini söyledi.

Çorumluoğlu, "Afet bölgesine 17 bin 883 personel ve 2 bin 287 araç ile 2 Ro-Ro gemisi ve 2 tren seferiyle 733 ton yardım malzemesi gönderildi. Adnan Menderes Havalimanı'ndan 138 sivil uçak ve 57 askeri uçak ile yine 14 bin 132 personel ve 504 ton yardım malzemesi afet bölgesine ulaştırılmıştır. İlimizden afet bölgesine toplam bin 1237 ton ve 770 tır yardım malzemesi gönderilirken, 54 milyon 251 bin 353 lira ve 15 bin avro harcama yapılmıştır." diye konuştu.

Yardımlar konusunda İzmirli vatandaşların özverili çalışmalarına da değinen Çorumluoğlu, şunları kaydetti:

"Ben buradan İzmir halkımıza teşekkür ediyorum. O gün biz sadece yardımların bir kısmını organize edebildik. Kendi kendine organize olup giden birçok kamyon, araç gördük. Bu durum İzmir'deki vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesi. Battaniye lazımdı ve 'gidin Kemeraltı Çarşısı'ndan alın' dediğimde 'Kemeraltı'nda battaniye kalmadı' dediler. Organize olma kapasitesi önemli. İzmir'deki vatandaşlarımızın bu kapasitesinin de yüksek olduğunu gördük."

Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Konuşmanın ardından AFAD'ın hazırladığı depremlerden etkilenen illerdeki çalışmaların anlatıldığı video izlendi.

Ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edilerek program sona erdi.

Uşak

AFAD Uşak İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, 04.17'de depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra AFAD tarafından hazırlanan depremlerden etkilenen illerde ilk anlardan şu ana kadar yapılan çalışmaların anlatıldığı video izlendi.

Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 11 il ve 14 milyon kişiyi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Depremlerin ilk anından itibaren tüm Türkiye'nin seferber olduğunu aktaran Ergün, depremlerden etkilenen illerde 650 bin personelin görev yaptığını anımsattı.

Bölgede görev alan ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalar yaptığını dile getiren Ergün, "Depremden sonra 68 gün gibi rekor bir zaman zarfında yıkık ve acil yıkılacak olan toplam 60 bin 421 binanın enkazı kaldırılmış, 200 bin 401 ağır hasarlı binadan, an itibari ile 166 bin 602'sinin enkazı kaldırılmış ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Uşak'tan da depremlerin ilk anından itibaren bölgeye ulaştırılmak üzere birçok yardımın yapıldığını hatırlatan Ergün, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesine 3 bin 670 personel ve 505 araç gönderildi. Resmi ve özel kurumlardan karşılanmak üzere 215 adet iş makinesi ve hizmet aracı afet bölgesine gönderildi. 1515 ton gıda, 660 ton su, 127 bin 500 ekmek, 18 ton kavurma başta olmak üzere 1 milyon 304 bin 832 parça gıda ve muhtelif yardım malzemesi 256 araçla deprem bölgesine sevk edildi. 299 tır ve 3 uçak ile gönderilen toplam 1 milyon 341 bin 768 Uşak battaniyesi ile vatandaşlarımızın yaraları sarılmaya gayret edildi. Deprem bölgesinden 7 bin 368 vatandaşımız Uşak'a gelmişti. 5 bin 526 depremzedemiz kendi imkanları ile barınmasını sağlamıştır. 1560 depremzedemizi KYK yurtlarımızda, 282 depremzedemizi ise kamu misafirhaneleri ile otellerde misafir ettik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüzce 5 bin 207 depremzede vatandaşımıza 3 milyon 376 bin lira nakdi destek sağlandı."

Türkiye'nin 6 Şubat'taki depremlerde asrın felaketini yaşadığını ifade eden Ergün, "Tam 1 yıl sonra geldiğimiz noktaya baktığımızda bu millet devletiyle birlikte maddi manevi bu acının yaralarını sarmak için olağanüstü, insanüstü bir gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada bütün vatandaşlarımız zaten hızlı bir şekilde konteynırlara yerleştirildi. Birçok vatandaşımız yavaş yavaş kalıcı konutlarına geçmeye başladı. Yapımı tamamlanan kalıcı konutlar kura çekimiyle vatandaşlarımıza teslim edilmeye başlandı. Yaşanan can kayıplarını, orada yaşanan acıları unutmak mümkün değil. Depremin oluşturduğu bu yaralar bu şekilde milli birlik ve beraberlik içinde, dayanışma içinde çok şükür aşıldı ve aşılmaya da devam ediyor. Ben Allah'tan dünyanın hiçbir yerinde yaşayan insanlara böyle felaketleri bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Programa, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve kurum müdürleri katıldı.

Denizli

AFAD il binasındaki koordinasyon merkezinde düzenlenen programda konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, deprem felaketinin Türk milletinin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Coşkun, "Deprem felaketinin ilk anından itibaren devletimiz ve milletimiz el ele vererek asrın felaketinin yaralarını sarmak için asrın dayanışmasını ve birlikteliğini sergileyerek bütün imkanlarını seferber etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, tüm kurumlarımız yerel yönetimlerimiz meslek örgütlerimiz sivil toplum kuruluşlarımız hasılı tüm vatandaşlarımızla birlikte deprem bölgesine yardım ulaştırmak bölgedeki kardeşlerimize maddi ve manevi destek olmak üzere seferber olunmuştur." dedi.

Denizli'de de depremin olduğu ilk andan itibaren İl AFAD Merkezi Koordinasyon Kurulu Üyeleri'nin toplandığını, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine hareket ettiğini anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"İlimizden afet bölgesinde 6.456 personel ve 580 araç ve iş makinesi görev yapmış, 502 gönüllü personelimiz kurtarma ve diğer hizmetlerde görev almıştır. İlimizden enkaz kaldırma için iş makinası, hak sahipliği için teknik personel ve konteyner kentler için AFAD gönüllüleri ihtiyaç duyulduğunda bölgeye gönderilmeye halen devam edilmektedir. İlimizden afet bölgesine yüzlerce tır yardım malzemesi gönderilmiştir. Yine 418'i yaşam konteyneri, 55 WC konteyner olmak üzere toplam 473 konteyner gönderilmiştir. AFAD Lojistik Depomuzdan 4.575 çadır ve 14.590 çadır içi malzeme gönderilmiştir. AFAD tarafından gönüllü ekiplere ve taşımacılara yakıt desteği sağlanmıştır. İlimize deprem illerinden toplam 26,706 afetzede tahliye edilmiş ve ilimizde konaklamıştır. Halen kendi imkanları ile yaklaşık 6 bin depremzede vatandaşımız ilimizde ikamet etmektedir."

Vali Coşkun, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Konuşmanın andından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan da katıldı.