İzmir'deki çocuk onkoloji hastanesinde yılbaşı etkinliği düzenlendi

İZMİR'deki Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Çocuk Onkoloji Hastanesi'nde yılbaşı etkinliği düzenleyen Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), hasta çocuklara palyaçolar eşliğinde sürpriz hediyeler dağıttı. Tedavi sürecinde moralin çocuklar için çok önemli olduğunu anlatan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kantar, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanser tedavisinde başarı giderek artıyor. Ege ve Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Azerbaycan, Irak ve İran'dan tedavi için hasta geliyor. Yılda yaklaşık 200 hasta potansiyelimiz var" dedi.

Onkoloji hastası çocuklar ve hasta yakınlarının moral, motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla EÜ KİTVAK Tülay Aktaş Çocuk Onkoloji Hastanesi'nde bir yılbaşı etkinliği düzenlendi. Yazar Nergis Seli, yazdığı kitapları çocuklar için imzalarken etkinliğe katılan animatörler de çocuklara keyifli anlar yaşattı. Yılbaşı pastasındaki mumları birlikte üfleyen çocuklar ve aileleri kendileri için hazırlanan hediyelerle de ayrı bir mutluluk yaşadı. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, çocuklara moral vermek, umut ve motivasyon sağlayabilmek için, dini ve milli bayramlar ile yeni yıla girerken çeşitli kutlamalar yaptıklarını belirtip, bu etkinliklerin onlar için büyük önem taşıdığını kaydetti. Uzun süren tedavilerde moralin önemine dikkati çeken Ulueren, "Grip olduğumuzda bile morale ihtiyacımız var. Bu denli uzun süreçli tedavilerde de moral çok kıymetli. Palyaçolar eşliğinde pastadan mumlar üfleyerek, hediyeler dağıtarak onlara moral verince biz de mutlu oluyoruz. Bağışçılarımız bizi bırakmıyorlar. Yıllardır bu etkinlikleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZ HİÇ HASTA OLMASIN, HELE BU HASTALIĞA HİÇ YAKALANMASINLAR'

Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nin KİTVAK tarafından yapılıp EÜ'ye devredildiğini hatırlatan İklil Ulueren, 2024 yılında da çok sayıda bağış etkinliği düzenleyeceklerini belirtip şöyle devam etti: "Burada çocuklarımız en iyi şekilde tedavi oluyor ve iyileşip çıkıyorlar buradan. Fakat bu süreçte onlara moral vermek, gözlerinin ışıldamasını sağlamak bizim için aslolan tek şey. Yeni yıla gelirken umutlar, temenniler, dilekler çocuklarımız için kıymetli. Diliyorum ki çocuklarımız hiç hasta olmasın, hele bu hastalığa hiç yakalanmasınlar. Aileleriyle mutlu, sağlıklı, neşe içinde bir yaşam sürdürsünler. Bizim de etkinliklerimiz, kermes ve konserlerimiz devam edecek. Her mecradan bağış almaya çalışıyoruz. Vakıf olarak 27 yılı devirip 28'inci yıla giriyoruz. El ele olduğumuz tüm bağışçılarımıza, gönül dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum."

'AZERBAYCAN, IRAK VE İRAN'DAN HASTALARIMIZ VAR'

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kantar, kanser hastası çocuklara uluslararası standartlarda hem tedavi hem bakım hizmetleri verdiklerini açıkladı. Her yıl yaklaşık 100 hasta çocuğu kiniklerinde misafir ettiklerini ve tedavilerini tamamladıklarını belirten Prof. Dr. Kantar, "Hastalıklar tedavi edilebilir. Yeter ki onlara şans tanınsın. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanser tedavisinde başarı giderek artıyor. İyi bir ekibimiz var. İnşallah sayımız daha da artar. Alt yapı olanaklarımız çok iyi" dedi. KİTVAK'ın İzmir'in en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu dile getiren Kantar, şöyle konuştu: "İzmir'de şu anda 5 hastanede tedavi veriliyor. Çevre illerde de onkoloji merkezleri var. Ege Üniversitesi bölgede çok daha fazla hasta alıyor. Geniş imkanları var. Ege ve Marmara Bölgesi'nden hasta geldiği gibi Azerbaycan, Irak ve İran'dan hastalarımız tedavi için geliyor. Her yıl 100 başvuru var. Bariz bir artış yok ama senede 200 hasta potansiyelimiz hiç değişmiyor. Bugün yeni yıla girerken bizlerle oldular. Tüm çocukların sağlıklı olacağı güzel bir 2024 yılı diliyorum."

'2.5 YAŞINDAKİ MASAL'IN İLK KEZ YÜZÜ BUGÜN GÜLDÜ'

İzmir'de yaşayan ve iki haftadır lenfoma tanısıyla Tülay Aktaş Çocuk Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören anne Gözde Kaya ve baba Salih Kaya'nın 2,5 yaşındaki kızları Masal Ecrin Kaya da yılbaşı partisinin en mutlu çocuklarından biri oldu. Anne Gözde Kaya, 1,5 ay geçmeyen öksürük şikayetleri üzerine hastaneye başvurduklarını söyleyerek, "Farklı bir öksürüktü. İki haftadır buradayız. Yolun başındayız. Babamda gençken kanser öyküsü var. Aynı hastalık lenfoma kızımda çıktı. Hala hastanede yaşamaya alışamadı. İlk zamanlarda daha çok zorluk çekiyordu ve hırçındı. Psikolojik olarak hem çocuk hem bizim için çok zor. Bir tane daha kızımız var. Onun için de zor geçiyor. Masal'ın ilk kez yüzü bugün güldü. Bu etkinliğin düşünülmesi çok güzel, teşekkür ederiz" diye konuştu.(DHA)