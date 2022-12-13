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İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! İş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Güncel Haberler

İzmir'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar göle döndü. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na bağlanan bir alt geçit yağmur sularıyla dolarken 4 araç suya gömüldü. Öte yandan Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklar giderlerin tıkanması nedeniyle su altında kaldı. Pasaj ve iş yerlerine dolan su, belediye ekipleri ve esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Balçova ile Narlıdere ilçesi sınırlarında kalan Bahçelerarası bölgesinde ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın bir kısmı sel sularına teslim oldu.

İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Caddeye bağlanan bir alt geçit yağmur sularıyla dolarken 4 araç suya gömüldü. Araçlar ve sürücüler sel sularında mahsur kalırken, belediye ve itfaiye ekipleri biriken suları tahliye etti. Araçlar ve sürücüler trafik polisinin de yardımıyla birikintiden çıkartıldı. Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.

İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Su birikintisinde otomobiliyle mahsur kalan ve bir vatandaşın yardımıyla araçtan çıkabilen Ethem Özütemiz o anları anlattı. Sağanak yağmur nedeniyle görüş mesafesinin yok olduğunu ve aracıyla su birikintisine saplandıklarını söyleyen Özütemiz, her yağmurda buranın göle döndüğünü ve yetkililerin artık buraya önlem alması gerektiğini dile getirdi.

İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Yağmurlu günlerde su baskınlarının yaşandığı Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklar giderlerin tıkanması nedeniyle yine su altında kaldı. Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda yaşanan taşkında bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, belediye ekipleri ve esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaflardan Burak Barmanbek, "Her defasında aynı manzarayı yaşıyoruz. 10 yıldır burada esnafım herhangi bir gelişme yok. Her yağmurda hem esnaf hem de vatandaş mağdur oluyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Esnaflardan Veysi Cantek ise "Burada birkaç şubemiz var. Her yağmurda aynı olayı yaşıyoruz. Bu manzarayla karşılaşmaktan bıktık. Yağmur nedeniyle dışarıdaki ürünlerimizi içeriye almak zorunda kaldık. Bu konuyla ilgili her yere yazıyor, başvuru yapıyoruz ancak sorun bir türlü giderilmiyor" diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Kemeraltı Balçova İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

x girilmez:

İzmir laiktir laik kalacak yağmurlar bizi yıldıramaz

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Nazlı Muhip:

Muhalifim ama belediye ne iş yapar bu hal ne yazık ya

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