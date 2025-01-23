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İzmir'de cezaevinden firar eden 26 yaşındaki Hasan Çırgı, 1 çocuk annesi 25 yaşındaki eşi Melisa Çırgı'yı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından kaçan zanlı yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi. Zanlının 48 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti. Korkunç olay, dün saat 02.00 sıralarında, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7510 Sokak'ta meydana geldi.

Silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı, cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti. İzmir'e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti.

İzmir'de Cezaevinden Firar Eden Mahkum Eşini Bıçakla Öldürdü

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Eşi Melisa Çırgı ile tartışan Hasan Çırgı, yanındaki bıçakla, 1 çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı. Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı'yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çırgı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çırgı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir'de Cezaevinden Firar Eden Mahkum Eşini Bıçakla Öldürdü

CİNAYETİN ARDINDAN DERE YATAĞINDA SAKLANDI

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada Hasan Çırgı'nın bir dere yatağında saklandığı belirlendi. Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı.

İzmir'de Cezaevinden Firar Eden Mahkum Eşini Bıçakla Öldürdü

48 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

'Kasten yaralama', 'Silahla yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cezaevinden firar eden suç makinesi eşini katletti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Nasıl firar ediyor anlamıyorum

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