İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem

İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

DERİNLİĞİ YAKLAŞIK 9.18 KİLOMETRE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BOLU DA SALLANDI

Öte yandan; Bolu'da da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan deprem, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.