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İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem

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Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Gece saatlerinde Bolu'da meydana gelen depremin ardından bugün saat 14:53'te İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

DERİNLİĞİ YAKLAŞIK 9.18 KİLOMETRE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem

BOLU DA SALLANDI

Öte yandan; Bolu'da da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan deprem, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Aliağa Deprem İzmir AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

GÖK OĞLANI:

Çok yakında İstanbul deprem gerçeği ile yüzleşecek o zaman acımasız, zalim ev sahiplerinin kiraya verecek evi kalmayacak. Gözü doymayanların gözünü deprem doyuracak.

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